Markus Scholz/dpa »Das gute Ziel darf nicht zu einer Selbststrangulierung unseres Wirtschaftsstandorts führen«: FDP-Justizminister Marco Buschmann sieht Deutschland durch das EU-Lieferkettengesetz bedroht

In der Ampelkoalition sind die Bemühungen um eine Einigung beim EU-Lieferkettengesetz nach Angaben von Arbeitsminister Hubertus Heil endgültig gescheitert. Der SPD-Politiker sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, die FDP sei nicht bereit, seinen Lösungsvorschlag mitzutragen. Im Ergebnis müsse sich Deutschland bei der Abstimmung in der EU enthalten, was einem Nein gleichkomme. »Dass sich Deutschland aufgrund einer ideologisch motivierten Blockade der FDP bei der anstehenden Abstimmung enthalten muss, enttäuscht mich sehr«, sagte Heil.

Das gesamte Vorhaben steht nun auf der Kippe, da die erforderliche Mehrheit in der EU wegen der Bedenken auch anderer Länder nicht in Sicht ist. Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) hatten in der vergangenen Woche ihre Ablehnung der EU-Richtlinie damit begründet, dass »die Risiken für unser Land und seine mittelständisch geprägte Wirtschaft« zu groß seien.

Noch im Dezember hatten sich die 27 EU-Staaten und das EU-Parlament auf die Lieferkettenrichtlinie geeinigt, die über das in Deutschland seit einem Jahr geltende sogenannte Sorgfaltspflichtengesetz hinausgeht. Demnach müssen Unternehmen ab einer Größe von 500 Beschäftigten künftig negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf Menschenrechte und Umwelt ermitteln und beheben.

»Deutschland diskreditiert sich als politischer Partner in der EU, indem es in letzter Minute ein jahrelang verhandeltes Projekt torpediert«, kritisierte nun Michelle Trimborn, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Die Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes sei ein Armutszeugnis für Demokratie und Menschenrechtsschutz. »Alle Beteiligten verlieren durch dieses unsägliche Verhalten: die Bundesregierung, die deutsche Wirtschaft und vor allem die Betroffenen in den Lieferketten weltweit«, so Trimborn. Die deutsche Enthaltung sei ein »fatales Signal« an alle Menschen, die weltweit von Ausbeutung, moderner Sklaverei, Vertreibung und Urwaldzerstörung betroffen seien, bemängelte auch Armin Paasch von der Hilfsorganisation Misereor. Lob erhielt die Ampelkoalition am Dienstag hingegen aus der Wirtschaft. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) etwa sprach von einem »wichtigen Signal«.