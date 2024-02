Otto-Grüneberg-Gedenken: Kapitalismus ist der Nährboden für Faschismus

dts Nachrichtenagentur/IMAGO Antifaprotest gegen AfD und Ampel (Berlin, 3.2.24)

Auf der jährlichen Gedenkveranstaltung für den 1931 von der SA ermordeten Jungkommunisten Otto Grüneberg in Berlin-Charlottenburg hielt Lina von der Feministischen Antifaschistischen Jugendorganisation Charlottenburg am Sonntag eine Rede:

(…) Den Opfern des Faschismus zu gedenken, bedeutet auch ihren Kampf weiterzuführen. Es gehen wieder viele Menschen auf die Straße, sie fordern ein Verbot für die AfD, sie fordern eine Rettung der sogenannten Demokratie und sie fordern ein Ende des Faschismus. Sie sagen, das neue Aufkommen des Faschismus macht ihnen Angst. Ich freue mich über die Begeisterung und die Motivation auf die Straße zu gehen, aber ich frage mich auch, war der Faschismus jemals weg? (…) Das erste Mal, dass mir gesagt wurde, dass ich nicht zu Deutschland gehöre, war als ich sechs war, auf der Fanmeile 2006 zur Fußballweltmeisterschaft. Das war vor der Gründung der AfD. Die sogenannten Baseballschlägerjahre, der Asylkompromiss als Antwort auf das Erstarken rechter Kräfte, auf die Brandanschläge auf Asylheime in den 90ern. Ist das eine Zeit gewesen, in der der Faschismus weg war? Der NSU, der zwischen 2000 und 2007 mordete, der Anschlag in Halle 2019, der Anschlag in Hanau 2020. Wann war der Faschismus denn weg? Wie konnte ein Treffen, das mit so einem Inhalt und ähnlicher Konstellation schon Hunderte Male vorher stattgefunden hat, jetzt das Fass zum Überlaufen bringen, so dass Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen? (…)

Die AfD fordert Remigration, für alle Nichtdeutschen, auch für Leute, die nicht deutsch aussehen. Aber inwiefern unterscheidet sich denn diese Remigration von der Remigrationspolitik der Bundesregierung, die Menschen auf der Flucht überhaupt erst nicht nach Deutschland reinlassen will und trotzdem immer weiter Bomben in irgendwelche Länder sendet? (…) »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben«, sagte Olaf Scholz von der SPD in einem Spiegel-Interview. »Wir haben im letzten Jahr 27 Prozent mehr Rückführungen erreicht. Unser Gesetz wird diese Zahl deutlich erhöhen« sagte Nancy Faeser, auch von der SPD. Rückführungen wohin? In Länder, die wir mit unserem Postkolonialismus arm halten, in Länder, in denen immer noch homosexuelle Menschen verfolgt werden? In denen die Mordraten an Frauen extrem hoch sind? (…) Was machen wir mit den Tausenden, die sich gerade auf den Weg machen, weil unsere Bomben im Gazastreifen auch die letzten Krankenhäuser zerstören oder weil wir Eurofighter für den Krieg Saudi-Arabiens im Jemen verkaufen? (…) Wir brauchen keine AfD, um eine rechte Regierung zu haben. Wir haben eine rechte Regierung, die auf Kosten der Ärmsten Politik betreibt. Aber warum die Kopie wählen, wenn man auch das Original wählen kann? (…)

Am 1. Februar 1931 wurde der junge Kommunist Otto Grüneberg in der Schlossstraße vom SA-Sturm 33 erschossen. Er wurde 22 Jahr alt. Sein Kampf darf nicht vergessen werden. Als junge Antifaschist*innen wollen wir seinen Kampf weiterführen. (…) Der Kapitalismus ist die Krise selbst, der Nährboden, der Faschismus begünstigt. (…) Die Geschichte darf sich nicht wiederholen, aber es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Deutschland hat kein Faschismusproblem, Deutschland ist ein Faschismusproblem. (…)