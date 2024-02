Parteigesicht des Tages: Mesut Özil

-/AP/dpa Mesut Özil mit Präsident Erdoğan (London, 14.5.2018)

Das Gespenst einer Erdoğan-Partei geht um in Deutschland. »Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch« heißt die von Lobbyisten der islamistischen türkischen Regierungspartei AKP aus der Taufe gehobene Truppe. Bereits zur Europawahl will DAVA – so die Kurzform – antreten und hofft nun auf prominente Zugpferde.

Als Werbegesicht im Blick hat sie insbesondere Exfußballnationalspieler Mesut Özil. »Der ist ein Guter, den finden wir toll«, schwärmt Spitzenkandidat Fatih Zingal gegenüber Bild vom Montag. An Özil könne man »plakativ festmachen, was das Programm von DAVA ist: Man ist anerkannt in der deutschen Gesellschaft, man ist der Spielmacher der Nationalmannschaft, man gilt als hervorragend integriert. Und von heute auf morgen wird man ausgegrenzt.« Özil hatte 2018 nach einem Eklat um ein gemeinsames Foto mit Recep Tayyip Erdoğan die Nationalmannschaft verlassen, der türkische Präsident war im folgenden Jahr sein Trauzeuge. Doch täte man Özil Unrecht, aus einer persönlichen Nähe zu Erdoğan gleich politische Sympathien für dessen AKP abzuleiten. Denn des Fußballers Herz schlägt vielmehr für Erdoğans faschistische Allianzpartner. Stolz präsentierte Özil vergangenen Sommer ein Tattoo der Mördertruppe »Graue Wölfe« auf seiner Brust. Wenn DAVA-Kandidat Zingal nun meint, an Özil das Programm seiner Partei festmachen zu können, sollte man ihn beim Wort nehmen.

Unehrlich erscheinen dagegen die Warnungen von Ampel- und Unionspolitikern vor der neuen Konkurrenz. Denn bislang hat noch jede Bundesregierung das Regime in Ankara militärisch aufgerüstet, politisch hofiert und zugelassen, dass dessen Spitzel und Imame die türkeistämmige Diaspora in Deutschland kontrollieren und drangsalieren. Erst wenn die eigenen Wählerstimmen bedroht erscheinen, folgt der Ruf nach Verfassungsschutz und Parteiverbot.