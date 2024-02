Miele will weitere 2.000 Jobs streichen

Gütersloh. Der Elektronikkonzern Miele plant trotz starker Geschäftsergebnisse in den vergangenen Jahren drastische Stellenkürzungen. Laut einem Bericht des Manager-Magazins will das Familienunternehmen aus Gütersloh weltweit rund 2.000 Jobs streichen. Ein Firmensprecher kündigte für Dienstag eine Erklärung an. Zunächst wolle das Management die Belegschaft persönlich informieren. Im Jahr 2022 hatte Miele einen Rekordumsatz von 5,43 Milliarden Euro erzielt. Zum Jahresende hatte der Konzern bereits Personalabbau für sein Maschinenwerk in Gütersloh angekündigt. Miele hat weltweit 23.000 Beschäftigte, etwa die Hälfte davon in der BRD. (dpa/jW)