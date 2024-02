Mieterecho

Die erste Ausgabe des Berliner Mieterechos im Jahr 2024 hat den Titel »Ausgegrenzt – Politik lässt Wohnungslose im Regen stehen«. Andrej Holm schreibt, dass gegen Wohnungslosigkeit nur der Bau bezahlbarer Wohnungen hilft. Er weist darauf hin, dass das Fördervolumen des noch vom »rot-rot-grünen« Senat aufgelegten »Housing First«-Programms viel zu gering ist. In der Modellphase von 2018 bis 2021 seien von den beiden beauftragten Trägern lediglich 79 Wohnungen vermittelt worden. Das Ziel der beiden Träger für die kommenden Jahre liege bei 150 Wohnungen pro Jahr. Alle 35.000 Obdach- und Wohnungslosen in Berlin zu versorgen, würde »beim aktuellen Tempo der Vermittlung 140 Jahre dauern«. Paula Maether sieht die soziale Arbeit wegen des Wohnungsmangels »am Limit«. Klaus Jünschke schreibt, dass bei Strafgefangenen wohnungs- und obdachlose Menschen deutlich überrepräsentiert sind. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 438, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckern­str. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de, auch als ­PDF-Download über www. bmgev.de

Sozialismus

Im Februarheft der Zeitschrift Sozialismus beschäftigt sich Michael Ebenau mit der bevorstehenden Landtagswahl in Thüringen, Björn Radke mit der Protestbewegung der Bauern. Joachim Bischoff sieht die Bundesrepublik ökonomisch auf dem Weg »von der strukturellen Überakkumulation zur säkularen Stagnation«. Bernhard Müller schreibt über die Folgen des Sparkurses der Ampel: »Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) sind im Jahresvergleich deutlich angestiegen.« Klaus Bullan nimmt die politische und soziale Lage in Südafrika in den Blick. (jW)

Sozialismus, Jg. 51/Nr. 2, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

SoZ

In der Februarausgabe der SoZ weist das Berliner GDL-Mitglied Uwe Krug auf die »durch und durch sozialpartnerschaftliche« Orientierung der Gewerkschaft hin. David Stein wertet den »Globalen Steuerhinterziehungsbericht 2024« aus. Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 39/Nr. 2, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de