Mutiges Engagement

Zu jW vom 1.2.: »Ein Lied weniger«

Ich schätze nicht nur die Musik von Robyn und besonders die ersten Alben von First Aid Kit, sondern nun auch ihren Mut und ihr Engagement für Palästina. Wünschenswert wäre, dass viel mehr Künstlerinnen und Künstler diesen Schritt wagen würden, um somit auch Fanatikerinnen und Fanatikern des »Shitstorms« und der »Cancel Culture« Paroli zu bieten.

Martin Mandl, Paris (Frankreich)

»Ursünde«

Zu jW vom 30.1.: »›Unrechtsstaat‹ ade«

Die DDR hat die Ursünde begangen, indem sie dem deutschen Kapital die Endlichkeit seiner Existenz vorführte. »Spiel mir das Lied vom Tod« mag in den Kinos der kapitalistischen Welt laufen, sooft es will, an die Möglichkeit seines eigenen Untergangs möchte das Kapital keineswegs erinnert werden. Das ist der eigentliche Grund, weshalb ihm ein nüchterner, objektiver Blick auf die Geschichte der DDR ein Graus ist. Deshalb wird weiter mit Dreck geworfen werden, obwohl die Verblichene nun schon seit 35 Jahren nicht mehr unter uns weilt. Ein Grund zur Trauer ist das nicht. Eher zum Stolz, dass unser kleines Ländchen die große, mächtige und entwickelte BRD bis ins Mark treffen konnte. So heftig, dass sie den damaligen Schmerz bis heute nicht hinter sich lassen kann.

Joachim Seider, Berlin

»Sozialistische Jeanne d’Arc«

Zu jW vom 30.1.: »›Unrechtsstaat‹ ade«

Es gibt (…) einen »West«-Phantomschmerz sozusagen – und der betrifft uns alte Westlinke. Hatten wir doch viele Jahre hindurch wacker die DDR als Hoffnungsträgerin, als sozialistische Jeanne d’Arc angesehen und immer wieder gegen bourgeoise Anschuldigungen tapfer verteidigt, mussten wir dann plötzlich hilflos und entsetzt mit ansehen, wie diese vermeintliche Heldin wie eine billige Hure für eine Handvoll schäbiger D-Mark sich dem Kapitalismus widerstandslos und vereinigungserregt zu Füßen warf. Diese Wunde blutet heute noch!

Reinhard Hopp, Berlin

»Mangels echten Einfühlungsvermögens«

Zu jW vom 30.1.: »›Unrechtsstaat‹ ade«

Die Vorurteile über die DDR und ihre Geschichte, die seit deren Existenz im Westen Deutschlands kontinuierlich gepflegt worden waren, sind leider auch in den vergangenen 34 Jahren nicht verschwunden. Sie stehen vielleicht nicht mehr so oft im Mittelpunkt wie in den ersten Jahren nach 1990, aber inhaltlich hat sich nur wenig geändert. Dazu hat leider auch die Wissenschaft beigetragen, die sich geradezu darin überschlug, festzustellen, was alles an der DDR schlecht war und weshalb sie nur ein »Unrechtsstaat« gewesen sein könne. Eine differenzierte Betrachtung ist nach wie vor eher selten. So wurden Auffassungen »in Stein gemeißelt«, um auch ja nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass etwas an dem sozialistischen Staat erhaltenswert gewesen wäre und vor allem auf Ewigkeit kein Zweifel aufkommt, wer hier über wen gesiegt hat. Wie sehr das die Würde der Menschen im Osten verletzt, ist dabei mangels echten Einfühlungsvermögens oft auf der Strecke geblieben. Nicht ohne Bitternis bleibt die Erkenntnis: Es wird noch ein weiter Weg sein, bis man sich auf wahrer Augenhöhe begegnet und alle Ressentiments beiseite geräumt sind.

Ralph Dobrawa, Gotha

Kümmerer und Koalitionspoker

Zu jW vom 29.1.: »Schmaler Korridor«

Der Parteitag des BSW ist gut verlaufen, so sollte es bei einer Premiere auch geschehen, auch wenn seitens der Linkspartei schon von »Personenkult« und sektenartiger Einstimmigkeit die Rede war. Das BSW hat die Gelegenheit und Potential, die Lücke einer »klassischen« arbeitnehmerbezogenen sozialdemokratischen Kümmererpartei zu besetzen. Eine Lücke, die die SPD seit Schröders Agenda 2010 nicht mehr füllen konnte. Eine Lücke, die Die Linke hätte füllen können, wofür viele Mitglieder der Linken, vor allem im Osten, vor Ort in den Kommunen tagtäglich kämpfen. Aber die Parteiführung der Linken hat sich dafür entschieden, Die Linke zur Anlaufstelle für etwaige enttäuschte Grünen-Anhänger umzuformen.

Sehr wohl betont Die Linke noch sozialistische Politik, doch tritt diese hinter Themen, die auch die Grünen vertreten, stark zurück. Und selbst beim Thema Frieden, einem Alleinstellungsmerkmal von Linke und BSW (die »friedenspolitischen« Versuche der AfD sind unglaubwürdig), zweifelt man doch, ob Die Linke dies im Falle eines Bündnisses mit Grünen und SPD nicht über Bord werfen würde. Das alles spricht meines Erachtens für die Notwendigkeit der BSW-Gründung.

Die Frage stellt sich freilich, wenn das BSW Erfolg bei den Wahlen haben sollte: Mit wem will es dann zusammenarbeiten? Nehmen wir nur die drei Wahlen im Osten: BSW mit Die Linke, mit der SPD oder gar der CDU? Aus meiner Sicht werden sich BSW und Linke zusammenraufen müssen, denn sie eint doch am meisten, dann auch noch Zusammenarbeit mit der SPD. Das dürfte der Offenbarungseid für das BSW werden: Welche Positionen wird es im Koalitionspoker dann opfern? Und dann dürfte es mit der Einigkeit in den Reihen des BSW schneller vorbei sein, als es Sahra Wagenknecht lieb ist.

Reiner Hennig, per E-Mail

Stinkt weniger

Zu jW vom 29.1.: »Verjüngung der Jeepneys«

Offen gesagt finde ich die Argumentation gegen die »Stinker« verfehlt, also gegen die Kleinbusse, Jeepneys genannt, die auf den Straßen Manilas fahren. Wenn damit nämlich bis zu 24 Personen befördert werden, ist der Pro-Kopf-Ausstoß an Schadstoffen eher gering, insbesondere wenn das Vergleichsgefährt ein Taxi, egal wie »jung«, für max. vier Personen ist. Letzteres hat dann einen »modernen« Diesel, welcher genau deswegen zu mehr Stickoxidausstoß neigt.

Marcus Blumhagen, per E-Mail