Familienmensch des Tages: Hafize Gaye Erkan

Turkish Central Bank/Handout via REUTERS Der aufsteigende Stern ist schon wieder verglüht: Hafize Gaye Erkan (Ankara, 6.7.2023)

Der Vorsitz der türkischen Zentralbank ist ein heißer Stuhl. Am Freitag erklärte Notenbankchefin Hafize Gaye Erkan nach nur acht Monaten ihren Rücktritt. Es ist der fünfte Wechsel in fünf Jahren, Erkans Vorgänger waren jeweils nach kurzer Zeit von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan geschasst wurden.

Nachdem die frühere Wall-Street-Bankerin Erkan von Erdoğan im Juni vergangenen Jahres zur Zentralbankchefin ernannt worden war, hatte sie den Leitzins von 8,5 auf zuletzt 45 Prozent hochgeschraubt. Denn der bekennende »Zinsfeind« Erdoğan musste nach seiner Wiederwahl als Präsident keine Geldgeschenke mehr an seine Basis verteilen, sondern das Vertrauen ausländischer Investoren zurückgewinnen. Von Erkans Nachfolger, ihrem gleichfalls aus der US-Finanzwirtschaft kommenden bisherigen Vize Fatih Karahan, ist keine Änderung dieser Politik zu erwarten.

Erdoğans Missfallen hatte Erkan im Dezember erregt, als sie öffentlich bekannte, aufgrund hoher Mieten keine Wohnung in Istanbul zu finden. »Es ist furchtbar teuer. Wir sind bei meinen Eltern untergekommen«, so die 44jährige gegenüber Hürriyet. Nun gilt nicht nur in türkischen Familien die väterliche Ansage: »Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, tust du, was ich sage!« In Erkans Fall soll das soweit gegangen sein, dass sie ihrem Vater nicht nur Büro, Dienstwagen und Personenschützer stellte, sondern dieser in der Zentralbank auch Personalentscheidungen traf.

Derartige Familienwirtschaft ist in Erdoğanistan nicht ungewöhnlich, so dass sich Erkan jetzt mit gewissem Recht als Opfer einer »großen Rufmordkampagne« wähnt. Auf ihrem X-Account gab sie an, aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Im Amtsblatt heißt es dagegen, die Bankchefin sei »entlassen« worden. Ein wichtiger Unterschied: So kann sie noch weitere zwei Jahre ihr Gehalt beziehen.