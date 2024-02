Istanbul: Frühere HDP stellt Bürgermeisterkandidaten

Istanbul. Die vor allem bei Kurden verankerte Oppositionspartei DEM in der Türkei will bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul im März einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Partei der Völker für Gleichberechtigung und Demokratie (DEM), früher als HDP bekannt, werde ihren Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Februar bekannt geben, sagte DEM-Sprecherin Ayșegül Doğan am Sonntag vor Journalisten. Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Başak Demirtaş, die Ehefrau des inhaftierten ehemaligen Koparteivorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtaş, bei der Wahl am 31. März für die DEM antreten könnte. (AFP/jW)