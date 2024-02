Pakistan: Nächste Haftstrafe für Expremier

Islamabad. Kurz vor der Parlamentswahl in Pakistan hat ein Gericht die Ehe des früheren Premiers Imran Khan für unrechtmäßig erklärt und das Paar zu Gefängnisstrafen verurteilt. Khan und seine Frau Bushra Bibi seien mit je sieben Jahren Haft bestraft worden, erklärte Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) am Sonnabend. Es handelte sich um die dritte Verurteilung in einer Woche für Khan. »All dies geschieht aus politischen Gründen«, sagte dessen Anwalt Gohar Ali Khan. Er teilte mit, in Berufung gehen zu wollen. Khan und Bibi waren erst am Mittwoch wegen Bestechung zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Am Dienstag hatte ein Gericht Khan wegen der Weitergabe geheimer Dokumente mit zehn Jahren Haft bestraft. Der Expremier weist die insgesamt fast 200 Anschuldigungen gegen ihn zurück und sieht darin den Versuch, ihn von der Teilnahme an den Wahlen abzuhalten. (AFP/jW)