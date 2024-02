Gedenkstätte Ravensbrück: Trauer um Holocaustüberlebende Batsheva Dagan

gemeinfrei Bathsheva Dagan auf einer Holocaust-Gedenkveranstaltung (27.1.2020)

Die Gedenkstätte Ravensbrück trauert in einer Mitteilung vom Freitag um die am 25. Januar im Alter von 98 Jahren in Israel verstorbene Holocaustüberlebenden Batsheva Dagan:

(…) Die 1925 als Isabella Rubinstein in Łódź geborene Batsheva Dagan floh nach dem deutschen Überfall auf Polen mit ihren Eltern und zweien ihrer acht Geschwister nach Radom, wo die Nationalsozialisten 1941 ein Ghetto einrichteten. Sie schloss sich der illegalen Jugendbewegung »Hashomer Hazair« an und unternahm Botengänge in das Warschauer Ghetto, wo sie mit den Führern des dortigen Widerstands zusammentraf. Als ihre Eltern und eine Schwester bei der Auflösung des Ghettos 1942 nach Treblinka deportiert und ermordet wurden, konnte sie mit gefälschten »arischen« Papieren nach Deutschland gelangen, wo sie als zwangsverpflichtetes Dienstmädchen in Schwerin arbeiten musste. Infolge einer Denunziation wurde sie als Jüdin enttarnt und über verschiedene Haftstationen im Mai 1943 in das KZ Auschwitz-Birkenau verschleppt. Bei der Auflösung des Lagers gelangte sie im Januar 1945 in das KZ Ravensbrück und anschließend in das Außenlager Malchow. Am 2. Mai 1945 erlebte sie in Lübz ihre Befreiung durch britische Soldaten.

Batsheva Dagan ging zunächst nach Belgien und anschließend in das damalige Palästina. (…) Sie wurde Kinderpsychologin und schrieb wegweisende Bücher zur Vermittlung der Geschichte des Holocausts an Kinder. (…) Viele Jahre begleitete sie die alljährlich in der Gedenkstätte Ravensbrück stattfindende Jugendbegegnung (…) sowie das »Ravensbrücker Generationenforum« als Zeitzeugin.

Als sie wenige Wochen nach der Eröffnung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in den ehemaligen Wohnhäusern der SS-Aufseherinnen im Juni 2002 die Gedenkstätte Ravensbrück besuchte, schrieb sie in einem an ihre ehemaligen Peinigerinnen gerichteten Brief: »Omnipotente Aufseherinnen! Heute wie damals seid ihr verabscheut, weil ihr die Menschlichkeit verloren habt. Gibt es denn Rache für eure Taten? Ja, meine Rache ist die – ich lebe gegen euer Verdikt! Ich lebe und dies in meinem eigenen Land! Als Zeitzeugin enthülle ich euer schreckliches Geheimnis, damit dies nie wieder geschieht!«

Das Eine-Welt-Zentrum Berlin »Global Village« informierte am Donnerstag über die geplante Errichtung eines dekolonialen Denkzeichens:

Eine internationale Fachjury hat am Wochenende den Gewinnerentwurf für das »Dekoloniale Denkzeichen« beim Berlin Global Village ausgewählt. Die Gewinner*innen sind The Lockward Collective bestehend aus Jeannette Ehlers, Rolando Vázquez und Patricia Kaersenhout. Technischer Berater ist der Architekt Maximilian Bentler. (…)

Der Gewinnerentwurf mit dem Titel »Earth Nest« ist eine konische Bronzeskulptur, die zwischen den beiden Hauptgebäuden des Berlin Global Village plaziert wird. Es ist (…) »ein Werk der dekolonialen Heilung, ein Gemeinschaftstempel, der Communities zusammenbringt, um ihre Geschichte zurückzugewinnen. Sein unterirdischer Abschnitt beherbergt heimische Erde aus ehemaligen Kolonien, und sein oberirdischer Kegel wird in violetten Farbtönen beleuchtet.« (…) Auch Künstler*innen aus ehemals kolonisierten Ländern waren eingeladen, sich am Wettbewerb zu beteiligen – ein Novum in Deutschland. (…) Das »Dekoloniale Denkzeichen« soll im Herbst 2024 der Öffentlichkeit übergeben werden. (…)