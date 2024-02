Zahl Schwangerer mit Übergewicht steigt

Karlsruhe. Ernährungsmediziner beobachten mit Sorge, dass die Zahl schwangerer Frauen mit Übergewicht weltweit zunimmt. Allein in den USA gehe man davon aus, dass rund zwei Drittel der Frauen zu Beginn der Schwangerschaft zu viel Gewicht auf die Waage bringen. »Wir bewegen uns in Deutschland immer weiter in diese Richtung«, sagte Regina Ensenauer, die Leiterin des Instituts für Kinderernährung am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, am Montag gegenüber dpa. Der Nachwuchs von übergewichtigen Schwangeren habe eine große Wahrscheinlichkeit, selbst dick zu werden und frühzeitig Folgeerkrankungen wie Diabetes Typ-2 oder Herzprobleme zu bekommen. In Deutschland gehen nach den Daten der Bundesauswertung »Perinatalmedizin: Geburtshilfe« fast 44 Prozent der Frauen mit Übergewicht oder Adipositas in die Schwangerschaft hinein. 2014 waren es noch 35 Prozent. (dpa/jW)