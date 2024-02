IMAGO/Funke Foto Services Auslaufmodell? Im vierten Quartal 2023 wurden erneut deutlich weniger gedruckte Zeitungen verkauft

Der Ausverkauf beschleunigt sich: Seit Anfang Oktober 2023 haben 13 Zeitungen den Eigentümer gewechselt. Darunter waren bedeutende Regionalblätter wie die Schweriner Volkszeitung und die Sächsische Zeitung in Dresden, aber auch das Markgräfler Tagblatt oder die Geschener Zeitung. Käufer waren bundesweite oder regionale Verlagskonzerne wie die Südwestdeutsche Medienholding in Stuttgart, Madsack in Hannover und Aschendorff in Münster.

Den Hintergrund bildet die anhaltende Krise der Zeitung als Mediengattung. Stichworte sind schrumpfende Druckauflagen, schwindende Werbeerlöse, steigende Material-, Energie- und Personalkosten. Mit dem Erwerb zusätzlicher Zeitungen vergrößern die Verlagskonzerne ihr Verbreitungsgebiet und versprechen sich davon Synergieeffekte.

Die Auflagenzahlen für das vierte Quartal 2023 bestätigen den anhaltend negativen Trend. Sie wurden in der vorigen Woche von der Informationsgemeinschaft für die Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) veröffentlicht. Pro Erscheinungstag sind 11,4 Millionen Zeitungen verkauft worden, das waren 908.000 bzw. 7,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Wenn nur die voll bezahlten Exemplare (Abo und Einzelverkauf) gezählt werden, dann ist die Gesamtauflage sogar um zehn Prozent auf 9,9 Millionen gesunken. Weil darin auch die digitalen E-Papers enthalten sind, war die Entwicklung bei den Printausgaben noch schlechter. Von ihnen sind neun Millionen Stück verkauft worden, das heißt 10,7 Prozent weniger als im vierten Quartal 2022.

Die große Frage ist, ob es den Zeitungsverlagen gelingen kann, ihr Produkt ins Internet zu retten. Dazu müsste der Rückgang bei den Printauflagen durch Zuwächse bei den digitalen Angeboten ausgeglichen werden. Die E-Papers sind allem Anschein nach nicht die Lösung. Sie erreichen aktuell 20 Prozent der Gesamtauflage. Ihre Käuferzahlen steigen zwar, sie verhindern aber nicht, dass die Gesamtauflage weiter sinkt.

Bleiben die gebührenpflichtigen Onlineportale. In sie setzen die Verlage ihre Hoffnungen, und auf den ersten Blick sieht es gar nicht schlecht aus, auch wenn erst wenige Verlage ihre Abonnementszahlen an die IVW melden. Der Springer-Verlag hat im Dezember 2023 knapp eine Million Abos für Bild Plus und Welt Plus verkauft. Voll bezahlt waren davon allerdings nur 216.000. Die FAZ (F+) meldete 127.300 Abos, SZ Plus 173.900 und das Handelsblatt 30.800. Davon waren die meisten voll bezahlt.

Zählt man die verkaufte Zeitungsauflage und die Zahl der Onlineabos zusammen, dann ergibt sich die Zahl der Personen, die regelmäßig Geld für die Leistungen der Redaktionen ausgeben. Das wäre eine Kennziffer für den Erfolg der Zeitung in analoger und digitaler Form. Bei den fünf überregionalen Titeln hat es in den vergangenen zwölf Monaten eine ausgeglichene Entwicklung gegeben. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Digitalstrategie aufgeht. Es gibt jedoch zwei große Fragezeichen.

Das erste: Erfasst werden nur die Verkaufszahlen. Für den Umsatz der Internetportale sind aber auch die Werbeerlöse von Belang, zu denen es keine Aussagen gibt. Selbst wenn die Gesamtzahl aus Print und Digital stabil bleibt, heißt das noch nicht, dass die Rentabilität gesichert ist.

Zweitens: Bisher ist nur von den großen, überregionalen Zeitungen die Rede. Die Masse der Presseerzeugnisse – 87 Prozent der Gesamtauflage – sind aber Lokal- und Regionalblätter. Bei denen bringen die gedruckten Ausgaben 90 Prozent der gesamten Erlöse ein, wie der Branchenverband BDZV mitteilt. Auf E-Papers und Onlineportale entfallen jeweils etwa fünf Prozent.

Ob die Internetauftritte von Tageszeitungen wirtschaftlich erfolgreich sind, wissen wir nicht; es gibt keine Zahlen. Der Fachdienst PV Digest hat im Januar 2024 gleichwohl eine Annäherung versucht. Demnach haben die deutschen Presseverlage 2023 rund 1,2 Milliarden Euro mit Gebühren für Onlinetexte eingenommen, davon gingen 800 Millionen Euro an die Tageszeitungen. Im Vorjahr waren es 725 Millionen gewesen, 2021 rund 600 Millionen. Das Wachstum ist beachtlich, aber für 2023 entspricht das erst etwa zwölf Prozent des Gesamtumsatzes aller Zeitungsverlage. Da bleibt noch viel Luft nach oben.