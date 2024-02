Jan Woitas/picture alliance/dpa »Die Arbeitgeber lassen uns keine Wahl«: Sicherheitskräfte am Flughafen Leipzig/Halle streiken am Donnerstag

Mobilitätswende mal anders gedacht: Wenige Tage nach der Lokführergewerkschaft GDL und kurz vor den Nahverkehrsbetrieben streikten am Donnerstag die Belegschaften der privaten Sicherheitsunternehmen bundesweit an elf Flughäfen. Dem Flughafenverband ADV zufolge mussten mehr als 200.000 Menschen ihre Reisepläne ändern, weil bundesweit circa 1.100 Flüge streikbedingt abgesagt werden mussten.

Die Schalter und die Terminals des Willy-Brandt-Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) sind am Donnerstag morgen fast verwaist, einige Beschäftigte schlendern plaudernd in Grüppchen herum. Wenige Fluggäste ziehen große Koffer zum Informationsschalter oder sitzen auf ihren Handys tippend auf Bänken. Aufgrund des Warnstreiks der Beschäftigten an den Luftsicherheitskontrollen gab es in Berlin keine Abflüge von Passagierflügen. Auch ungefähr ein Viertel der Ankünfte wurde von den Fluggesellschaften storniert.

»An jedem anderen Tag hätte ich den Streik gut gefunden – nur heute nicht!« sagt der Reisewillige Louis Müller am Donnerstag gegenüber junge Welt und grinst müde. Er und sein Freund wollten am Donnerstag morgen über Toronto nach San Juan in Puerto Rico fliegen. »Wir wussten vorher von dem Streik, aber wollten es nicht wahrhaben.« Die jungen Männer sind schon am Vorabend von Rostock nach Berlin gefahren und haben am Flughafen übernachtet.

»Es ist hoch bedauerlich, dass insbesondere die Fluggäste von dem Streik betroffen sind«, sagte Enrico Rümker, Gewerkschaftssekretär der Verdi-Fachgruppe Luftverkehr Berlin am Donnerstag gegenüber junge Welt. »Die Arbeitgeber lassen uns aber keine andere Möglichkeit: Am Ende geht es darum, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Luftsicherheit auch mal in den Urlaub fliegen können.« Insgesamt sei die Streikbeteiligung mit etwa 400 Kolleginnen und Kollegen sehr gut gewesen, so Rümker. »Das sind zwei Drittel der Diensthabenden am Flughafen Berlin-Brandenburg.«

Verdi hatte im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen zum Streik aufgerufen. In drei Gesprächsrunden zur Lohnerhöhung für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte bislang keine Einigung erzielt werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die starken Preissteigerungen der vergangenen Monate bei Lebensmitteln und Energie hätten die Geldbeutel, »insbesondere in den unteren Lohngruppen«, belastet. Verdi fordert für die Beschäftigten 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.

»Die Arbeit, die von Kolleginnen und Kollegen regelmäßig zusätzlich zu ihrer im Arbeitsvertrag stehenden Arbeitszeit geleistet wird, muss mit 30 Prozent Zuschlägen bezahlt werden«, präzisierte Rümker die Forderungen. »Die Arbeitgeber wollen Zuschläge aber erst ab der 385. Stunde im Jahr bezahlen – das ist für uns keine Verhandlungsbasis.« Die Tarifverhandlungen werden am 6. und 7. Februar in Berlin fortgesetzt.

Für diesen Freitag hat Verdi Beschäftigte im öffentlichen Personennahverkehr in 15 Bundesländern zu einem Warnstreik aufgerufen. Mit dem Kampagnenaufruf »#Wirfahrenzusammen« wollen sich auch Aktivisten der Klimaschutzgruppe »Fridays for Future« an der Aktion beteiligen: Nach dem Streik ist vor dem Streik.