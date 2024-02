IMAGO stock&people

Im März 2022 ging der Eigner der Superyacht »Alfa Nero« im Hafen des Karibikstaats Antigua und Barbuda von Bord und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Zurück blieb die aus 28 Personen bestehende Besatzung. Ohne Heuer zu bekommen, hielten sie das Schiff ein Jahr lang einigermaßen in Schuss, bevor sie nach Hause flogen. Die Gewerkschaft Nautilus International hat jetzt vor dem Obersten Gerichtshof von Antigua für ihre Mitglieder eine Lohnnachzahlung in Höhe von umgerechnet 2,6 Millionen Euro erstritten. Das Problem: Noch ist kein Geld vorhanden, mit dem die ausstehende Heuer bezahlt werden könnte.

»Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, das wir in Zukunft für andere Bedürftige wiederholen wollen«, wurde der Leiter der Rechtsabteilung von Nautilus International, Charles Boyle, nach der Urteilsverkündung auf der Webseite der Gewerkschaft am 12. Januar zitiert. »Auch wenn einige Besatzungsmitglieder möglicherweise etwas enttäuscht sein könnten, weil sie in allen Punkten erfolgreich sein wollten«, sei der Zuspruch von mehr als einem Jahreslohn ein großartiger Erfolg.

Nautilus International hat nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Mitglieder in Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz. Zu den Mitgliedern gehören in erster Linie Schiffskapitäne, nautische Offiziere, Yachtbesatzungen und Operateure im Schiffsverkehrsdienst, aber auch Hafenmeister, Flussschiffer, Dozenten an nautischen Hochschulen, maritime Anwälte oder medizinisches Personal, so die Gewerkschaft auf ihrer Homepage. »Auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren können diese Besatzungen auch Hotelführungskräfte und Führungskräfte der Serviceleistungen an Bord (…) umfassen.« Matrosen dürfen nur ausnahmsweise Mitglied sein, »sofern keine andere Gewerkschaft deren Interessen vertritt«.

Besonderes Augenmerk legt Nautilus International auf die Besatzungen von Luxusyachten. Natürlich befindet sich diese in einer völlig anderen Lohnklasse als etwa ein asiatischer Matrose auf einem Frachter. Ein Kapitän verdient laut Cruise Job Finder im Jahr bis zu 125.000 US-Dollar; ein Koch kann mit bis zu 75.000 US-Dollar rechnen, ein Steward erhält ein Jahressalär von immerhin noch bis zu 45.000 US-Dollar. Hinzu kommt in der Regel ein üppiges Trinkgeld der vermögenden Charterpassagiere.

Im Fall der »Alfa Nero« musste die Gewerkschaft nach eigenen Angaben juristisches Neuland betreten. Die Situation des Schiffes und seiner Besatzung sind nämlich eine Art »Kollateralschaden« des Ukraine-Kriegs. Ursprünglich gehörte die Yacht angeblich dem russischen Düngemittelmilliardär Andrej Gurjew. Als vermeintlich enger Freund von Wladimir Putin stand er schnell auf der internationalen Sanktionsliste. Das Schiff, das seit Februar 2022 im Yacht Club Marina auf Antigua liegt, ist inzwischen von der Regierung des Karibikstaats beschlagnahmt worden und soll versteigert werden, um ausstehende Treibstoffkosten in Höhe von etwa 500.000 US-Dollar zu begleichen. Aus dem Erlös könnte zudem die Besatzung bezahlt werden.

Doch die Versteigerung gestaltet sich schwieriger als gedacht. Beim ersten Versuch im Sommer 2023 gab der US-Milliardär Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Google, das beste Gebot ab. Eigentlich war der Handel so gut wie in trockenen Tüchern, aber plötzlich erschien Julija Gurjewa-Motlochow auf der Bildfläche, die Tochter des russischen Düngemittelzaren. Sie sei die Eigentümerin der »Alfa Nero«, nicht ihr Vater Gurjew, behauptet Gurjewa-Motlochow. Weil sie auf keiner Sanktionsliste stehe, hätte das Schiff nicht beschlagnahmt werden dürfen. Ihr Vater hatte tatsächlich schon 2022 bestritten, der Eigner zu sein. Interessent Schmidt fürchtete einen langwierigen Rechtsstreit und zog sein Angebot über 67,7 Millionen US-Dollar zurück. Die Yacht wäre ein echtes Schnäppchen für ihn gewesen, nach Expertenmeinung ist sie fast das Doppelte wert.

Es gäbe noch einen weiteren Interessenten, teilte Melford Nicholas, der Informationsminister von Antigua und Barbuda, mit. Wie ernst das Angebot ist, müsse aber noch geprüft werden, hieß es in der Onlinezeitung Antigua Observer am 12. Januar. Es handelt sich dabei offenbar um den US-Immobilienmogul Warren Halle, der bereit sein soll, 66 Millionen US-Dollar für das schicke Schiff auf den Tisch zu legen. Die Zeit drängt: Die »Alfa Nero« kostet die Steuerzahlenden auf Antigua und Barbuda pro Woche 28.000 US-Dollar. Allein um die Klimaanlage in Betrieb zu halten, braucht es täglich Diesel im Wert von 2.000 US-Dollar. Fällt die Anlage aus, droht die teure Holzausstattung zu verrotten.