Betriebsrat BiM Für Trubel sorgten die Freizeitpädagogen in Wien im Sommer 2023. Unterstützt wurden sie dabei von Komintern

Die internationalistische Gewerkschaftsinitiative Komintern konnte sich in den letzten Jahren als kommunistische Kraft in Arbeiterklasse in Ost-Österreich verankern. Bei den gerade begonnenen Wahlen zur Arbeiterkammer (AK) tritt sie an und hofft auf weitere Mandate.

Es habe einen Mangel in der kommunistischen und gewerkschaftlichen Bewegung gegeben: »Die österreichische Arbeiterklasse ist objektiv multiethnisch«, erklärt Gerhard Mack, Sekretär der Komintern im jW-Gespräch. Die sozialdemokratische FSG, die grüne AUGE-Gewerkschaft und der KPÖ-nahe GLB aber vertreten die Position: »Wir machen Arbeit mit oder für Ausländer«, doch Komintern verfolge einen anderen Ansatz. »Bei uns setzen sich die Arbeit und alle Gremien von Beginn an multiethnisch zusammen«, erklärt er. Man sei im Unterschied zu anderen Fraktionen eine internationalistische Organisation.

»Motor des Klassenkampfs in Österreich und Pol des Internationalismus«, wolle man sein. Ganz in der Tradition von Marx und Engels, daneben hätten alle kommunistischen und linkssozialistischen Traditionen Platz bei Komintern, gleich welchen Köpfen der Arbeiterbewegung nach Marx und Engels sie anhängen würden, meint Mack.

Bereits 2009 zog Komintern in die AK ein: »Es ist eigentlich ein Arbeiterparlament«, erklärt Selma Schacht, Betriebsrätin bei dem Wiener Bildungsträger »Bildung im Mittelpunkt«. Alle Unselbstständigen seien automatisch Mitglieder. Die alle fünf Jahre in die Vollversammlungen gewählten Vertreter haben das Recht, Anträge zu stellen. Dadurch können internationale Kämpfe vernetzt werden. Denn die Abstimmungen in der Vollversammlung sind bindend: »Druck kann von unten durch inhaltliche Anträge erzeugt werden«, so Schacht, die derzeit die einzige AK-Rätin von Komintern ist.

Sie gibt ein Beispiel: Als Komintern vor 15 Jahren in die AK einzog, hätte Arbeitszeitverkürzung die AK nicht interessiert. Komintern habe begonnen, regelmäßig Anträge dazu einzubringen: »Zu Beginn erhielten wir keine Unterstützung.« Doch inzwischen trägt die AK das Thema offen nach außen. Ohne die kontinuierliche Arbeit von Komintern wäre dies nicht passiert, ist Schacht überzeugt.

In Niederösterreich stehen die Chancen gut, dass Komintern wieder ein Mandat erringt, doch in Wien treten auch zwei andere linke Listen an: Der GLB und die identitätspolitische LINKS. »Das hat die Sache nicht leichter gemacht«, gibt Mack zu.

Vor fast 20 Jahren hätte sich Komintern vom GLB getrennt: »Es fehlte an der Abgrenzung zu anrüchigen und ausländerfeindlichen Organisationen und Aussagen«, so Schacht. Der GLB habe keine internationalistische Ausrichtung und würde nicht die Klasse in ihrer Zusammensetzung repräsentieren. Der GLB sei bei allen Bewegungen inaktiv, »egal ob Klima oder Antifa«, meint Schacht. Komintern möchte dagegen präsent auf der Straße sein, Kämpfe verzahnen und eine »wirklich klassenkämpferische Ausrichtung« haben: Solidarität, proletarischer Internationalismus und Klimagerechtigkeit lauten die Schlagworte.

Da Komintern keinen Fraktionsstatus im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat, träten die Mitglieder in den Betrieben oft lediglich auf Namenslisten an. Das diene ihrem Schutz, so Schacht. In einem großen staatsnahen Betrieb sei der Betriebsrat nach dem kommunistischen Wahlsieg gemobbt und schließlich gekündigt worden. So etwas soll nicht mehr passieren können.

Neben Betriebsräten organisiere Komintern auch inoffizielle Arbeiterkomitees, die zum selbstständigen Kampf befähigen sollen. »Die Gewerkschaftsbewegung hat das praktische Wissen über Arbeitskämpfe verloren«, glaubt Schacht. Komintern möchte es zurückbringen: Und das entwickle sich nur in der unmittelbaren Praxis des Kampfes, »nicht rein durch Agitation oder von außen«, betont Mack.