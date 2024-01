Nachschlag: Wermut

ZUMA Press/IMAGO Versuch, das Endspiel zu verstehen: Ausgewählte Bürger werden aufgefordert, sich zum nächstgelegenen Militärflughafen zu begeben

Selten kommt Gutes von oben. Diesmal ist es ein Komet. Das Fernsehen tauft ihn Clarke und behauptet, er würde an der Erde knapp vorbeifliegen und lediglich für familienfreundliche Abendunterhaltung sorgen. Natürlich haben sich Fernsehen und Wissenschaft gründlich verrechnet bzw. gelogen, dass sich die Balken biegen. Das eine oder andere footballfeldgroße Teilchen, das Clarke am Himmel mit sich führt, fällt dann z. B. auf die Stadt Tampa. Danach ist von der Tampa Bay Area nichts mehr übrig. Die Evakuierung wird mit Hilfe von Armbändern und QR-Codes organisiert, also ungefähr so wie eine beliebige Konferenz. Das muss natürlich schiefgehen. Da eine sachliche Analyse kaum möglich scheint, darf als Hintergrundgebrabbel auch die Erwähnung der Klassiker nicht fehlen: »Und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel. (…) Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut; und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie waren so bitter geworden« (Offb. 8,10–11). (aha)