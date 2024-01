ZUMA Press/imago/Montage jW

Prima-facie-Beweise

Zu jW vom 27./28.1.: »Töten darf weitergehen«

Ob »halber Sieg« oder Viertelsieg … das ist hier, denke ich, nicht die Frage. Es war nicht zu erwarten, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) sich den gesamten Forderungskatalog Südafrikas zu eigen macht. Natürlich haben wir alle gehofft, dass der IGH einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert. Das oberste Gericht der Vereinten Nationen tat es nicht. Diese Entscheidung widerspiegelt wohl auch die realen Verhältnisse, die nach wie vor im UNO-Sicherheitsrat vorherrschen. Auch wenn eine überwältigende Mehrheit der UNO-Vollversammlung das anders sieht, die USA legen ihr Veto ein, um Israel zu schützen. Und doch sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass der IGH eine ganze Reihe weiterer Forderungen aus dem Antrag Südafrikas unterstützt und Israel dazu verdonnert, in einem Monat Rechenschaft dazu abzulegen. Israel wird diese Auflagen ohne einen Waffenstillstand kaum erfüllen können. Das Regime in Tel Aviv hat freilich seit vielen Jahrzehnten wiederholt seine offene Missachtung des Völkerrechts unter Beweis gestellt. Das ist jetzt auch nicht anders zu erwarten. Trotz alledem finde ich wichtig, dass der IGH genügend Anhaltspunkte (Prima-facie-Beweise) anerkennt, die ein Verfahren gegen Israel wegen Völkermord in Gaza rechtfertigen. Die wütende Reaktion Benjamin Netanjahus auf die IGH-Erklärung spricht für sich. Zudem liefert die israelische Besatzerarmee tagtäglich neue Fakten, die in Richtung Genozid an den Palästinensern weisen. Alles Gerede, der Vorwurf des Genozids sei »grundlos«, »wertlos«, »ohne reale Fakten« dürfte damit vom Tisch einer ernstzunehmenden Debatte sein. Ich denke auch, das vorläufige IGH-Urteil kann der internationalen Solidarität mit Palästina einen Booster, einen gehörigen Auftrieb geben. Das ist sicherlich ein wichtiges Ergebnis der südafrikanischen Initiative.

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Antrag stattgegeben

Zu jW vom 27./28.1.: »Töten darf weitergehen«

Da ich die gesamte Verhandlung verfolgt habe, stimme ich der eher pessimistischen Haltung von Jakob Reimann nicht ganz zu. Wer sich mit dem Fall befasst hat, weiß, dass sowohl die israelische Regierung als auch deren Verbündete, also vor allem USA, GB, BRD und Frankreich, von Anfang an abgelehnt haben, ein Urteil zu akzeptieren, welches nicht in ihrem Sinne ist. Eine Entscheidung, die einen Waffenstillstand fordert, hätte somit keinerlei Auswirkungen. Auch dem Gericht ist also bewusst, dass es einen Fall in einer schwierigen Situation beurteilt und anderweitig sich Gehör verschaffen muss. Das Gericht unter seiner Vorsitzenden Joan E. Donohue, einer US-Amerikanerin (sic!), hat aber, und das ist beachtenswert, dem Antrag Südafrikas in allen Punkten nicht nur mit Mehrheit, sondern sogar mit überwältigender Stimmenmehrheit stattgegeben und klar bestätigt, dass der Vorwurf des Völkermordes gegen Israel sehr wohl Substanz hat, und gibt Israel jetzt einen Monat lang Zeit, den Forderungen des IGH nachzukommen, als da wären: die Zivilbevölkerung effektiv vor Gewalt zu schützen und den Zugang zu Wasser, Nahrung, medizinischer Hilfe und Strom zu ermöglichen und die Belagerung zu beenden. Ein Waffenstillstand hätte die anderen Forderungen keineswegs berücksichtigt, hier ist er aber im Grunde genommen als Forderung impliziert, da die IDF Zivilpersonen und deren Eigentum nicht mehr angreifen darf. Ich erwarte nicht, dass Israel die Forderungen umsetzt, aber der internationale Widerstand gegen das rassistische und faschistische Regime unter Netanjahu wird gestärkt, und der Westen gerät komplett in die verdiente Isolation – hoffentlich auch Deutschland, das offensichtlich nichts aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Ich hoffe, dass es nun möglich sein wird, auch in Deutschland endlich gegen den Völkermord zu protestieren, und dass Gruppen wie »Jewish Voice for Peace« nicht länger als »antisemitisch« beleidigt werden dürfen. Wer etwas gegen Antisemitismus tun will, findet hier in Deutschland genug Gelegenheit.

Carl Fatal, Rhein-Main-Gebiet

Grundfrage der Philosophie

Zu jW vom 19.1.: »Parteienkampf in der Philosophie«

Wolf Göhring wirft Lenin vor, in dessen philosophischem Hauptwerk »Materialismus und Empiriokritizismus« Isaac Newton (1643 bis 1727), der also etwa 200 Jahre vor Ernst Mach lebte, zum Materialisten gemacht zu haben. Eigentlich müsste jedes Schulkind in einem Staat mit guter Volksbildung von Newton wissen, dass er die Gravitationslehre wie auch zum Beispiel die Zusammensetzung des Lichts herausfand. Mach dagegen als subjektiver Idealist und Agnostiker proklamierte, sich u. a. auf Hume und Kant berufend, die Empfindungen als Weltelemente. Sodass die Grundfrage der Philosophie, die im Grunde die Naturwissenschaften – worum es Lenin auch ging – materialistisch – zum Teil unabhängig und im Widerspruch vom jeweiligen wissenschaftlichen Individuum – beantworten, indem die objektive Realität – also die Materie – erforscht und so der Wahrheit mit der Erkenntnis von den veränderlichen Gesetzmäßigkeiten in Natur wie auch der menschlichen Gesellschaft immer besser entsprochen wird. Newton hat demnach klar und hervorragend in seiner Zeit unabhängig von seiner den Verhältnissen gemäßen Weltsicht in der Praxis quasi mit seinen hervorragenden physikalischen Verdiensten materialistisch, weltverändernd gewirkt. Die Angst der Positivisten, die vom Positiven des Bestehenden mit Empfindungen ausgehen, erleben wir heute im Neupositivismus, worin einerseits das Bestehende großmäulig und in Unfähigkeit hochgelobt wird als eben eine Endlichkeit mit zugleich geschürtem Untergangbewusstsein, worin man den Tag als unabänderliches Schicksal für Gier, Macht bis einschließlich zum Krieg für Superprofite genießen solle. Dass dabei durch die Unfähigkeit tatsächlich alles Irdische auf dem Spiel steht, zwingt all dem mit gesellschaftswissenschaftlicher Notwendigkeit – eben dem historischen und dialektischen Materialismus – konsequent durch die Hauptproduktivkraft, die Arbeiterklasse, zu begegnen.

E. Rasmus, per E-Mail