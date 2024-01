Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Kiew. Eine Woche nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine, in der sich nach Angaben aus Moskau 65 gefangene ukrainische Soldaten befanden, haben beide Länder jeweils rund 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Während Moskau am Mittwoch einen Tausch von jeweils 195 Gefangenen bekanntgab, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, 207 Landsleute seien zurückgekehrt. Dies sei der 50. Austausch dieser Art gewesen, lies Kiew verlauten. Insgesamt seien dabei 3.035 Ukrainer wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Vergangene Woche hatte Kiew mitgeteilt, dass die Leichen von 77 Soldaten in die Ukraine überführt worden seien. (AFP/jW)