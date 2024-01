Michael Kappeler/dpa Kanzler Scholz (r.), Wirtschaftsminister Habeck (M.) und Finanzminister Lindner am Mittwoch auf der Regierungsbank

Die Inszenierung sollte von der Krise, in der sich die Ampelkoalition befindet, ablenken: Am Mittwoch übten sich Regierung und Opposition in der Generaldebatte im Bundestag zum Bundeshaushalt 2024 in besonders beachteten Wortgefechten. Vorab hatte sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im »Morgenmagazin« der ARD von seinem Kanzler »ein sozialdemokratisches Wort« erhofft. Olaf Scholz habe aber »alle Freiheiten von uns«. Die nutzte der Kanzler für markige Worte in Richtung des Unionsfraktionschefs und jede Menge Eigenlob.

Die Bundesregierung habe »sehr weitreichende Entscheidungen« getroffen, um die »irreguläre Migration« zu reduzieren, sagte Scholz und verwies auf Maßnahmen für beschleunigte Asylverfahren, die schnellere Digitalisierung der Ausländerbehörden und die bundesweite Einführung von Bezahlkarten für Geflüchtete. Die CDU-geführten Vorgängerregierungen – der letzten gehörte Scholz als Finanzminister an – hätten versäumt, Weichen zu stellen, etwa beim Ausbau der Stromnetze, der erneuerbaren Energien oder der Halbleiterindustrie.

Merz hatte die Schuld für die Probleme des Landes vor allem bei Bürgergeldbeziehern und Geflüchteten gesucht. Sozialleistungen sollten »auf die konzentriert werden, die sie wirklich brauchen«. Das »System Bürgergeld« sei das »genaue Gegenteil, von dem, was wir brauchen, um die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer hierzulande zu fördern«. Die Einführung der Bezahlkarte für Asylsuchender scheitert laut Merz am »systematischen Widerstand« von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Tatsächlich haben die Regierungschefs der Länder, darunter auch Grüne und Sozialdemokraten, in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) eine Einigung zum bundesweiten Umstieg von Leistungen in Bargeld auf Plastikarten erzielt, wie der MPK-Vorsitzende Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Merz nahm der Regierung übel, Verabredungen mit ihm nicht gehalten und den »Deutschlandpakt« für härtere Migrationspolitik aufgekündigt zu haben. »Bitte ersparen Sie sich und uns in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit.« Man wisse, »dass in diesen Stunden Demokratinnen und Demokraten aller demokratischen Parteien gefordert sind. Und ich möchte, dass Sie diese Haltung auch einnehmen«, bat ihn daraufhin die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht warf der Regierung die Frage entgegen, was deren Anteil daran sei, dass die AfD ihre Umfragewerte verdoppeln konnte. Die Strompreise seien höher als in anderen Ländern, Migration sei woanders niedrig, Tanken und Heizen seien »für viele kaum noch bezahlbar« – was die Koalition durch den höheren CO2-Preis und Umsatzsteuererhöhung noch verstärke, erklärte Wagenknecht. »Immer mehr Waffen für einen nicht gewinnbaren Krieg, aber Kürzungen bei Renten, bei Gesundheit und Bildung« zeigten die Abgehobenheit und Gleichgültigkeit der Regierenden, kritisierte sie.

Dietmar Bartsch (Die Linke) dankte zunächst für das Ausrichten einer Gedenkzeremonie für die Opfer der Nazidiktatur vor Beginn der Generaldebatte, bevor er an das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom November zu »Sondervermögen« und zur Umwidmung von Coronamitteln als »größte Klatsche für eine Regierung« erinnerte. Das Bruttoinlandsprodukt sei 2023 um 0,3 Prozent zurückgegangen, die Inflation sei im Durchschnitt bei 5,9 Prozent gewesen, eine »wirkliche Katastrophe«, eine »Rezession«. Die Regierung schone »den Geldadel«. 4,5 Milliarden Euro koste den Bund jährlich das Nichtantasten vermögender Erben. Derweil sinken die Realeinkommen von Lohnabhängigen ein weiteres Jahr infolge, betonte Bartsch.