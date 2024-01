UN-Gericht weist Klage gegen Russland weitgehend ab

Den Haag. Der Internationale Gerichtshof hat eine Klage der Ukraine von 2017 gegen Russland wegen finanzieller Unterstützung von Kämpfern in der Ostukraine zum größten Teil abgewiesen. Das höchste UN-Gericht wies in seinem Urteil am Mittwoch in Den Haag zugleich auch die Klage wegen vermeintlicher Diskriminierung von Ukrainern und Tataren auf der Krim weitgehend ab. Zugleich erklärten die Richter aber, dass Moskau gegen eine bindende Anordnung von 2017 verstoßen habe. Damals hatte das Gericht beiden Parteien auferlegt, alles zu tun, um den Konflikt nicht zu verschlimmern, was offensichtlich nicht befolgt wurde.(dpa/jW)