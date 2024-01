Irakische Miliz pausiert Angriffe gegen US-Truppen

Bagdad. Nach dem tödlichen Angriff am Sonntag an der jordanisch-syrischen Grenze, bei dem drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verletzt worden waren, hat die Miliz Kataib Hisbollah aus dem Irak eine Aussetzung aller Angriffe auf US-Truppen angekündigt. Man wolle die Regierung in Bagdad nicht in Verlegenheit bringen, teilte die Gruppe am späten Dienstag abend mit. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums verwies darauf, dass es seit dem Angriff noch drei weitere gegeben habe. Aus Regierungskreisen in Bagdad hieß es, der Angriff sei »offensichtlich ein Schritt zu viel« gewesen. (Reuters/jW)