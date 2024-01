UNO warnt vor Katastrophe in Gaza

Genf. Mehrere UN-Organisationen haben am Mittwoch vor einem Finanzierungstopp für das Palästinenserhilfswerk UNRWA gewarnt. »Die Entscheidung mehrerer Mitgliedstaaten, die Mittel auszusetzen, wird katastrophale Folgen für die Menschen in Gaza haben«, erklärten unter anderem UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk und der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in einer Stellungnahme: »UNRWA Mittel zu entziehen ist gefährlich und würde zu einem Zusammenbruch des humanitären Systems im Gazastreifen führen.« Israel beschuldigt 13 UNRWA-Mitarbeiter, am Angriff des 7. Oktobers beteiligt gewesen zu sein. Deutschland, die USA, Großbritannien, Kanada, Italien und weitere Länder erklärten darauf, ihre Zahlungen zu stoppen. Die UNRWA hat allein in Gaza circa 13.000 Mitarbeiter. (AFP/jW)