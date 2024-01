Viele Firmenpleiten in England und Wales

London. In England und Wales haben im Jahr 2023 so viele Unternehmen Insolvenz angemeldet wie seit 1993 nicht mehr. Die Zahl kletterte auf 25.158, nach 22.123 im Jahr 2022, wie die britische Insolvenzbehörde am Dienstag mitteilte. Schottland und Nordirland verzeichneten die meisten Firmenpleiten seit 2012 beziehungsweise seit 2019. (dpa/jW)