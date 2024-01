Gaza: Hamas offen für Gespräche zu Waffenruhe

Gaza. Die Hamas prüft nach Aussagen ihres Chefs Ismail Hanija einen Entwurf für eine Vereinbarung mit Israel, die zu einem Austausch von Geiseln gegen Gefangene sowie zu einer längeren Feuerpause im Gazakrieg führen soll. Laut den am Dienstag auf dem Hamas-Telegram-Kanal verbreiteten Aussagen Hanijas ist die Hamas offen für Diskussionen, vorausgesetzt, diese führten zu einer »Beendigung der Aggression« Israels. Ägypten habe die Hamas-Führung außerdem in die Hauptstadt Kairo eingeladen, um die Rahmenbedingungen zu besprechen. Die New York Times hatte am Wochenende unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, US-Unterhändler hätten einen Entwurf auf Grundlage von Vorschlägen Israels und der Hamas ausgearbeitet. Der Deal könnte demnach vorsehen, dass die Hamas mehr als 100 Geiseln freilässt und Israel dafür seine Angriffe auf den Gazastreifen für etwa zwei Monate aussetzt. Die USA hatten am Montag abend erklärt, die Verhandlungen verliefen konstruktiv, allerdings gebe es noch viel Arbeit. (dpa/jW)