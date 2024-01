Britische Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer

London. Polizisten haben in London einen Mann erschossen, der angeblich bewaffnet in ein Gebäude eingebrochen und Menschen bedroht haben soll. Die Polizeiaufsichtsbehörde IOPC soll den Fall nun untersuchen. Die Polizei wurde am Dienstag morgen alarmiert, wie die Metropolitan Police mitteilte. Ihr sei gemeldet worden, dass der Mann unter anderem eine Armbrust mit sich geführt und gedroht habe, Bewohner im Gebäude zu verletzen. Beamte hätten dann versucht, mit ihm zu sprechen, hieß es in der Mitteilung. Sie hätten bewaffnete Verstärkung gerufen, als sie bedroht worden seien. Dann sei eine Dienstwaffe abgefeuert worden. Beamte und Rettungssanitäter hätten sofort Erste Hilfe geleistet, aber der Mann sei noch vor Ort gestorben. (dpa/jW)