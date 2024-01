Sprachtest: Lettland will säumige Russen ausweisen

Riga. Für Russen in Lettland ohne Kenntnisse der Landessprache wird es ernst. Denn Lettland will seinen Plan wahrmachen, alle diejenigen außer Landes zu verweisen, die den im vergangenen Jahr beschlossenen Sprachtest nicht bestehen. Das bestätigte am Dienstag eine von dpa veröffentlichte Reportage. Schon Mitte Januar hatte in Russland die Ausweisung des 82jährigen Boris Katkow für Empörung gesorgt, der mehr als 50 Jahre in Lettland gelebt hatte. Der Präsident einer Organisation für lettisch-russische Zusammenarbeit war ausgewiesen worden, weil er laut Rigaer Behörden ein Risiko für die Sicherheit des Landes darstellte. (dpa/jW)