Indien will drittgrößte Volkswirtschaft werden

Neu-Delhi. Indien will mit starkem Wachstum innerhalb von drei Jahren zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Zeitraum voraussichtlich fünf Billionen US-Dollar erreichen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Regierung. Diese geht davon aus, dass im laufenden Haushaltsjahr bis Ende März ein Zuwachs beim BIP von 7,3 Prozent erreicht wird und im Fiskaljahr 2024/25 dann ein Plus von sieben Prozent. (Reuters/jW)