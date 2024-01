»Remigrations«-Tänzer

International justice/IMAGO/UPI Photo Gewichtiges Signal: Die Richter des Internationalen Gerichtshofs am Freitag

Die israelischen Faschisten, die am Sonntag in Jerusalem die »Wiederbesiedlung« Gazas mit Tänzen, Hetzreden und »Tod den Arabern!«-Rufen als vollzogen feierten, sind repräsentativ. Sie legen wieder einmal den Kern des Angebots frei, das der Zionismus den imperialistischen Mächten vor fast 130 Jahren machte. Theodor Herzl, sein Stammvater, sah in einem »Judenstaat« in Palästina »ein Stück des Walles gegen Asien«. Juden würden dort einen »Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei leisten«. Im Selbstverständnis waren Zionisten nie Einwanderer, sondern nur die in Palästina lebenden Araber. »Remigration« war und ist Inhalt der völkisch-chauvinistischen und kolonialistischen Ideologie.

Repräsentativ war der jetzige »Kongress des Sieges« mit der Teilnahme von etwa 15 Ministern der gegenwärtigen Regierung, aber auch für die Mehrheit von deren Wählern und für die Antwort, die der Staat Israel auf die vorläufige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermord gibt. Die »Selbstverteidigung« durch wahllose Ermordung von Zivilisten geht weiter, es wurden Karten mit den jüdischen Siedlungen gezeigt, die nach Vertreibung der arabischen Einwohner errichtet werden sollen. Der IGH hatte in Punkt 79 seiner Entscheidung festgehalten: »Der Gerichtshof ist ferner der Ansicht, dass Israel alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen ergreifen muss, um die direkte und öffentliche Aufforderung zum Völkermord an den Mitgliedern der palästinensischen

Gruppe im Gazastreifen zu verhindern und zu bestrafen.« Israel wird zudem aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Vermeidung eines Völkermords zu ergreifen. Das ist der Grund, warum das Außenministerium Südafrikas noch am Freitag erklärte, die »bahnbrechende« IGH-Entscheidung sei »ein entscheidender Sieg für die internationale Rechtsstaatlichkeit und ein wichtiger Meilenstein auf der Suche nach Gerechtigkeit für das palästinensische Volk«.

Diese Bewertung ist richtig, auch wenn der IGH keinen sofortigen Stopp des israelischen Feldzugs angeordnet hat und das Töten weitergeht. Dennoch ist die Entscheidung ein Ausdruck des sich verändernden Kräfteverhältnisses in der Welt. Es war vor wenigen Jahren noch unvorstellbar, dass eine solche Klage vom IGH angenommen, geschweige denn, dass ihr in entscheidenden Punkten stattgegeben wird. Jetzt waren es 130 Staaten, die Südafrika trotz des Drucks, der von den USA, von der BRD (»Vorwurf des Völkermords entbehrt jeder Grundlage«) und der EU ausgeübt wurde, unterstützten. Die IGH-Entscheidung verlangt von allen UN-Mitgliedern, aktiv die Gefahr eines Völkermords in Gaza abzuwenden. Die Berliner Anhänger des Abschlachtens von Muslimen – von »Ampel« bis AfD – und des Waffenlieferns werden demnächst international Fragen zur »Remigration« zu hören bekommen.