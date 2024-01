Ukraine plant neue Atomreaktoren

Kiew. Die Ukraine will zur Stromerzeugung noch in diesem Jahr mit dem Bau von vier neuen Atomreaktoren beginnen, um damit den kriegsbedingten Verlust des Atomkraftwerks Saporischschja auszugleichen. Die vier Reaktoren würden das bisherige Atomkraftwerk Chmelnizkij erweitern, sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko am Montag im ukrainischen Fernsehen. Mit der Leistung von insgesamt sechs Reaktoren werde es damit Saporischschja als größtes Atomkraftwerk Europas ablösen und »sogar leistungsstärker« als dieses sein. (AFP/jW)