Sachsen-AfD will Abgeordneten loswerden

Dresden/Leipzig. Die AfD in Sachsen will den Landtagsabgeordneten Roland Ulbrich ausschließen. Dies teilte ein Fraktionssprecher am Montag in Dresden mit. Am Mittwoch solle über seinen Ausschluss aus der Fraktion abgestimmt werden. Gründe nannte die AfD zunächst nicht. Laut Leipziger Volkszeitung (LVZ) soll Ulbrich als Mitglied der Bundesschiedsstelle der Partei bei einem Schiedsspruch das sogenannte Reichsbürgergesetz der Nazis von 1935 als Beleg herangezogen haben. Der Entscheid sei umgehend aufgehoben worden. Offen ist laut LVZ, ob der 62jährige auch aus der Stadtratsfraktion in Leipzig ausgeschlossen wird. (AFP/jW)