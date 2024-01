Verdi: Nahverkehrsstreik in 15 Bundesländern

Berlin. Für kommenden Freitag hat die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in 15 Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Verhandlungen, die Verdi in allen Bundesländern außer Bayern parallel mit den kommunalen »Arbeitgeberverbänden« über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV führt, waren in einer ersten Runde in der vergangenen Woche gescheitert. Die Tarifrunde betrifft mehr als 130 kommunale Unternehmen in Städten und Landkreisen sowie insgesamt 90.000 Beschäftigte. In mehreren Bundesländern will Verdi eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit und die Begrenzung geteilter Dienste sowie unbezahlter Zeiten im Fahrdienst umsetzen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. 60 lokale Gruppen von Fridays for Future unterstützen demnach den Warnstreik. (dpa/jW)