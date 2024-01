Alexander Gonschior/IMAGO Einer fürs Kino im Kopf: Dylan LeBlanc

»My name is Coyote / I’m gonna cross that border town.« Starker Anfang. Atmosphärisches Gitarrenintro, trockene Snare, dann die langgezogenen Vokale und die klagende, falsettartig hauchende Stimme Dylan LeBlancs. Typisch für ihn, aber auch sehr passend für die Figur des Kojoten, der gleich die Grenze Mexikos überqueren wird.

»Coyote« ist LeBlancs fünftes Album. Mit gerade mal 20 veröffentlichte er 2010 sein hochgelobtes Solodebüt »Paupers Field«, da hatte er schon soviel hinter sich, dass es für ein ganzes Box-Set gereicht hätte. Erst bei der prekär arbeitenden Mutter lebend, dann beim Vater, dann bei der Großmutter. Musik, Alkohol, Reha, High-School-Abbruch.

Zu LeBlancs Geschichte gehört auch: Vater James LeBlanc war Countrymusiker und -songwriter in der Musikerstadt Muscle Shoals in Alabama. Und so streunte schon der junge Dylan spätabends durch die Studios, in denen der Vater Songs aufnahm und Sessions spielte. Egal, was sonst noch passierte, der soulgetränkte Countrysound Alabamas ließ ihn nicht mehr los. Die ersten drei Alben waren zurückgenommen instrumentiert, LeBlancs Stimme in den Vordergrund gemischt. Bei seinen Liveauftritten 2019 wurde deutlich, dass er mehr Lust hatte, lauter, rockiger zu spielen, was man seinem vierten Album »Renegade« deutlich anmerkt.

Im neuen streunt nun also ein Kojote über die Grenzen: wildernd, gierig, instinktgesteuert, wie aus einem verschollenen Sam-Shepard-Skript. »Coyote« ist ein semibiographisches Konzeptalbum, eine Art Road Movie, der Protagonist lässt sich mit Drogenkartellen ein. »Dark Waters« und »Dust« sind Songtitel, die für die düsteren Phasen stehen. Einen ersten Wendepunkt gibt es im sechsten Song »No Promises Broken«. Es ist die Liebe, die Begegnung mit einer ähnlich zerrissenen Seele, die vorsichtig hoffen lässt: »The beauty of our love / Is that we were both a little torn.« Versprechen wollen oder können sich die beiden nichts. »Wicked Kind« artikuliert die Angst vor dem Rückfall: »The man in the mirror / Leaves me terrified / The picture’s clear / But the image is a lie.« Am Ende ist Coyote frei (»outside«). Aber Angst- und Adrenalinlevel sind weiterhin hoch. Eine Hand bleibt immer am Messer, am »steel vaquero«.

Die 13 Songs wurden von LeBlanc selbst produziert mit einiger Wärme, im Midtempo-Country-Folk-Rock-Gewand, konterkariert mit gezielten Streicherpassagen fürs Kino im Kopf. Er hat hochkarätige Studiomusiker versammelt, die bereits mit Ringo Starr, Bob Seger oder Lana Del Rey gearbeitet haben. Auf der exzessiven Europatour vergangenen Herbst spielte Vater James LeBlanc die Bassgitarre. Das gemeinsam gerockte Intro-Riff zum Song »Hate« war ein Moment gelebter Musik- und Lebensgeschichte.

Vielleicht, wer weiß, werden Autor und Erzählfigur künftig mehr Frieden finden. Streuner werden sie trotzdem bleiben. »You’re on the outside«. So lauten die letzten Worte des in all seiner Verlorenheit sehr schönen Albums.