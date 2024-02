Stefan Boness/IPON Transparent auf der DGB-Demononstration am 1. Mai 2023 in Berlin

Das aktuelle Heft der Zeitschrift Marxistische Erneuerung wendet sich einer Gesamtschau aktueller Krisenprozesse zu. Lassen sich Klimakrise, Wirtschaftskrise, Gewalt und Krieg, Verschiebungen in der Weltordnung, Coronakrise und politische Krisen mit dem Begriff der »multiplen Krise« erfassen?

Dominik Feldmann warnt vor der Verwendung dieses Begriffs als reinem »Containerbegriff«. Er benötigt eine marxistische Grundlage, die den Gesamtzusammenhang von Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ökologie, Geschlechterverhältnissen und weiteren Ebenen des Gesamtsystems Kapitalismus erfasst. Kapitalismus verändert sich grundlegend durch und in Krisen – und erzeugt dadurch neue. Feldmann sieht einen Formwandel des Kapitalismus, weil dessen Stabilisierung mittlerweile auch auf Grenzen der Ausbeutung der Natur stößt. Diese Erkenntnis übersetzt sich immer mehr in politische Konzepte und in eine verstärkte staatliche Regulation.

Den Aspekt des staatlichen Handelns im Wirtschafts- und Finanzsektor in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland greift Michael Schwan auf. Er sieht darin vor allem ein Absenken der Risiken zugunsten des Privatkapitals. Aus der verstärkten staatlichen Aktivität zu schließen, der Neoliberalismus werde alsbald überwunden sein, greife aber zu kurz, wie er betont. Dazu brauche es richtunggebende soziale Auseinandersetzungen.

Einen theoriegeschichtlichen Zugang bietet Rolf Czeskleba-Dupont. Wie sich wirtschaftliche Macht in politisches Handeln übersetzt, zeichnet Judith Dellheim am Beispiel der Verbände der Industrie, des Handels und des Handwerks nach. Die AfD ist auf parteipolitischem Sektor der Krisenprofiteur und zugleich Motor einer rechten Hegemonie mit nicht zu unterschätzender Wirkung auf die Unionsparteien, wie Sebastian Friedrich analysiert. Lena Reichardt thematisiert Widerspruchskonstellationen der Reproduktionskrise aus der Perspektive von weiblichen Beschäftigten in »systemrelevanten« Tätigkeitsfeldern. Mit »Postwachstums«-Planung befasst sich John Bellamy Foster. Die spannende Frage, wie Theorie und Praxis zusammenkommen, beschäftigt Frank Deppe: Dort, wo die Konfliktpotentiale unserer Zeit und die Menschen und Bewegungen, die für zukunftsfähige Lösungen eintreten, sich verzahnen und wo es stabile politische Organisationen gibt, die die Kämpfe der Gegenwart mit sozialistischen Perspektiven verbinden.