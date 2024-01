ZUMA Press/imago/Montage jW

»Enormer innerer Druck«

Zu jW vom 24.1.: »Al-Sisi stört Traum«

Dass Abiy Ahmeds Deal mit Somaliland ein Bumerang werden würde, war absehbar. Überraschend war allenfalls die Eindeutigkeit, mit der sich die Afrikanische Union und diverse afrikanische Staaten sofort dagegen positionierten.

Salopp gefragt: Welcher Teufel hat Abiy geritten, diesen Alleingang überhaupt zu starten? Denn sein rein wirtschaftliches Interesse an einem nahegelegenen Tiefseehafen am Roten Meer hätte Äthiopien stressfreier befriedigen können. Eritrea hatte seinem Nachbarn kurz nach dem finalen Friedensschluss 2018 angeboten, den weit südlich gelegenen Hafen Assab zollfrei zu nutzen. Weitere Optionen wären Trinkitat/Sudan oder Dschibuti, das mit seinem »Rent a military base«-Geschäftsmodell wohl auch für einen weiteren Militärstützpunkt offen wäre.

Abiy geht es aber um mehr. Seine initiale Parlamentsrede zum »historisch verbrieften Recht« Äthiopiens auf einen territorial (!) eigenen Zugang zum Roten Meer war zunächst ein Testballon in Richtung Eritrea, das jedoch den Ball flach hielt und auf die Unverletzlichkeit der Grenzziehung verwies. Der Trigger für die erratische, den alten Traum von einem Großäthiopien verheißende Politik Abiys ist der enorme innere Druck: Tigray-Konflikt nicht wirklich beendet, Oromo, Afar und weitere Ethnien in Aufruhr, galoppierende Inflation. Irredentismus ist – mal wieder – die Antwort. Leider, denn das ermöglicht genau die Einmischung – die USA und Co. lauern.

Dirk Vogelsang, Lilienthal

»Schulterklopferei«

Zu jW vom 18.1.: »›Die Polizei hat die Rettung sogar noch behindert‹«

»Leider arbeiten viele Rettungsdienste eng mit der Polizei zusammen und verstoßen regelmäßig gegen die medizinische Schweigepflicht.« Dieses Verhalten, welches bei Alltagseinsätzen, z. B. Verkehrsunfällen, Wohnungsbränden, Kindeswohlgefährdung usw. zwar moralisch noch verständlich, ist dennoch ein klarer Rechtsbruch! Kameraderie unter »Blaulichtberufen« ist ein Riesenproblem – Schulterklopferei ersetzt kritisches Denken und Handeln. Der Staat fördert das mit gemeinsamen Übungen, Narrativen, Veranstaltungen. Viele im Rettungsdienst Beschäftigte haben ein völlig unkritisches Verhältnis zur Staatsgewalt, da sie ja scheinbar auf der gleichen Seite der »Front« stehen.

Marian Rose, per E-Mail

»Sinnlos verausgabt«

Zu jW vom 18.1.: »Finden, aufklären, organisieren«

Natürlich ist das ein sehr kluger Artikel, den Jürgen Lloyd da geschrieben hat. Unser Problem liegt heute aber eher nicht beim Fehlen von Schriftlichem. Es liegt eher in unserer Schwäche, Erkanntes massenwirksam umsetzen zu können. Bei jeder größeren Veranstaltung Linker findet sich eine enorme Vielzahl von engagierten Vereinigungen, die unter dem Banner »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« tapfer nebeneinanderher wursteln. Die Frage, wie viele Kräfte da sinnlos verausgabt werden, um sich mittels unzähliger Traktate voneinander abzugrenzen, statt zusammenzufinden, darf man angesichts der Papierberge, die einem da in die Hand gedrückt werden sollen, durchaus einmal stellen. Wie soll es gelingen, große Menschenmassen zu gewinnen, wenn man ihnen dauernd seine eigene Zerstrittenheit demonstriert? Wirkmächtig zu werden erfordert, nicht nur gemeinsam hinter dem Banner von Liebknecht und Luxemburg zu laufen. Sondern endlich auch vereint zu handeln. Wir brauchen mehr praktische Organisation statt erhobener Zeigefinger.

Joachim Seider, Berlin

Lenin, Raum und Zeit

Zu jW vom 19.1.: »Parteienkampf in der Philosophie«

Lenin versteigt sich in »Materialismus und Empiriokritizismus« letztlich dazu, Newtons absoluten Raum als Kern des Materialismus auszugeben. Machs etwa 20 Seiten lange Kritik an Newton in seinem Buch zur Mechanik »verrate« einen verabscheuungswürdigen Idealisten. Pech für Lenin, dass der bekennende Deist Newton den absoluten und völlig leeren Raum erfand, um die Existenz eines Schöpfergotts »beweisen« zu können: Gott habe den absoluten Raum mit all den Dingen angefüllt, die wir darin beobachten können, Gott habe auch alles in der richtigen Weise angeschubst. Leider bewirken die Anziehungskräfte auch Gezeiten auf den Himmelskörpern, was das Ganze immer mehr abbremst, bis es zu einem Klumpen zusammenstürzen würde. Dem kommt aber Newtons Gott rechtzeitig zuvor, indem er »bei Gelegenheit« mit unsichtbarer Hand allem wieder den richtigen Schwung verpasst. Voltaire kritisiert in »Philosophie des Neuton« (dt. ca. 1755 und 1997) Leibniz’ Vorstellung eines einmaligen Schöpfungsakts. Das sei gefährlich nahe am Materialismus, weil Gott nur einmal und später nie mehr gebraucht werde. Lenin hat mit der genannten Kritik an Mach noch eine zweite Torheit begangen. Einstein bekennt sich in seinem Nachruf auf Mach, dessen Lehrstuhl er in Prag innehatte, dazu, durch Machs Kritik an Newtons absolutem Raum zur Allgemeinen Relativitätstheorie angeregt worden zu sein. Mach hatte auch in einer späteren Ausgabe der von Lenin verteufelten »Mechanik« auf die mathematischen Arbeiten von Riemann hingewiesen, um die Probleme in der Mechanik weiter anzugehen – Arbeiten, die Einstein auch tatsächlich benutzte. In der von den Nazis gestützten »Deutschen Physik« wurde die Relativitätstheorie ebenso verworfen wie Lenin zuvor die »Relativierungen« Machs, d. h. dessen Kritik am absoluten Raum, verwarf. In einem Klassentreffen vor gut 20 Jahren vertraute mir mein Physiklehrer an – er war der wirkliche WO II auf U 96 –, dass er seinen von uns hochgeschätzten Physikunterricht regelmäßig durch Lektüre in Machs »Mechanik« vorbereitet hatte. An Mach zu kritisieren habe ich, dass er seine hervorragenden Arbeiten zu Ultraschallströmungen wohl auch mit Drittmitteln vom Militär zur Geschossoptimierung betrieb (siehe dazu auch: Wolf Göhring: Mach und Lenin. Welchen Raum nimmt Lenins Auffassung von Raum und Zeit in unserer Zeit ein? In: Marxistische Blätter 2/1994, S. 80–84).

Wolf Göhring, Bonn