Großbritannien: Ruander erhalten Schutz

London. Das Vorhaben der britischen Regierung, Asylsuchende nach Ruanda abzuschieben, ist weiter in Verruf geraten. Wie der Observer am Sonntag berichtete, haben in den vergangenen Monaten mehrere Oppositionelle aus dem ostafrikanischen Land wegen politischer Verfolgung Asyl in Großbritannien erhalten. Die Rechtsregierung unter Premier Rishi Sunak will Ruanda aber derzeit per Gesetz zum sicheren Drittland erklären. Diese Argumentation dürfte nun schwerer fallen. (dpa/jW)