Ungarn: Extreme Rechte erhält AfD-Besuch

Budapest. In Ungarn hat ein AfD-Vertreter am Sonnabend an einer Konferenz der extrem rechten Partei »Unsere Heimat« (Mi Hazánk) teilgenommen, auf der auch Gebietsansprüche gegen die Ukraine erhoben wurden. Es geht dabei um die Region Transkarpatien, in der etwa 150.000 Ungarn leben. Darüber hinaus fordert »Unsere Heimat« ein Referendum über den Austritt Ungarns aus der EU, die Wiedereinführung der Todesstrafe, und im eigenen Land will die Partei Minderheitenrechte einschränken. Sie ist mit sechs Abgeordneten im ungarischen Parlament vertreten. (Reuters/jW)