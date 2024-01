Finnland: Neuwahl des Präsidenten

Helsinki. Am Sonntag war Finnland aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Als Favoriten galten der frühere konservative Regierungschef Alexander Stubb und der »grüne« Exaußenminister Pekka Haavisto, der als Unabhängiger antrat. Dahinter folgte in Umfragen der Kandidat der Rechtsaußenpartei »Wahre Finnen«, Jussi Halla-aho. Die Wahllokale waren bis nach Redaktionsschluss um 20 Uhr geöffnet. Den Prognosen zufolge dürfte die Entscheidung in einer Stichwahl am 11. Februar fallen. In Finnland bestimmt der Präsident die Außenpolitik und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. (AFP/jW)