Türkei: Toter nach Angriff auf Kirche

Istanbul. Während eines Gottesdienstes in der italienisch-apostolischen Marienkirche in der türkischen Metropole Istanbul ist am Sonntag ein Mensch erschossen worden. »Zwei Maskierte drangen in die Kirche ein, schossen auf eine Person, und diese verlor ihr Leben«, erklärte Gouverneur Davut Gül. Die Angreifer sind flüchtig. »Wir werden niemals erlauben, dass unsere Einheit und unser Frieden durch Angriffe auf Gotteshäuser in unserer Stadt zerstört werden«, erklärte Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu auf X. Die islamistische AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan hofft, die seit 2019 von der säkularen CHP regierte Stadt bei Kommunalwahlen am 31. März zurückzuerobern. (jW)