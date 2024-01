AfD meldet starken Mitgliederzuwachs

Hamburg. Der Mitgliederzuwachs bei der in Teilen rechtsextremen AfD hält einem Bericht des Spiegels zufolge an. Die Zahl der im Zeitraum vom 1. bis 25. Januar »neu im System eingegangenen und eingestellten Aufnahmeanträge« sei mit »gut 2.500« angegeben worden, berichtete das Magazin am Sonntag. Es hatte eine entsprechende Anfrage gestellt.

Nach eigenen Angaben hat die AfD seit dem 1. Januar dieses Jahres »etwas mehr als 1.000 neue Mitglieder netto hinzugewonnen, liege mithin aktuell bei knapp 41.000« Mitgliedern. Im Frühjahr 2023 hatte ein AfD-Sprecher die Zahl von 29.180 Mitgliedern genannt. (AFP/jW)