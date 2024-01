US-Kampfjets für Türkei und Griechenland

Washington. Die US-Regierung hat am Sonnabend den Verkauf von 40 Kampfjets vom Typ F-16 an die Türkei sowie die Modernisierung von 79 weiteren Flugzeugen bewilligt. Der Zustimmung zu dem 23-Milliarden-Euro-Deal für den Rüstungskonzern Lockheed Martin vorausgegangen war am Donnerstag die von der Türkei als Druckmittel genutzte Ratifizierung von Schwedens NATO-Beitrittsgesuch durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Wie das Büro des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Sonnabend bekanntgab, will die US-Regierung zudem den Verkauf von bis zu 40 »Tarnkappen«-Kampfjets des Typs F-35 an Griechenland freigeben. (dpa/jW)