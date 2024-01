Verhandlungen über Waffenruhe in Gaza

Washington. In die Verhandlungen um eine Feuerpause im Gazakrieg und die Freilassung von Geiseln ist am Wochenende offenbar neue Bewegung gekommen. Schon am Sonnabend berichtete die New York Times, dass sich Unterhändler einer Vereinbarung näherten, welche die Freilassung von mehr als hundert von der Hamas als Geiseln genommenen Israelis vorsehe. Im Gegenzug solle Israel seine Kriegführung in Gaza für rund zwei Monate aussetzen. Wie die US-Zeitung weiter berichtete, sollte der Entwurf für ein solches Abkommen am Sonntag in Paris diskutiert werden. Unterdessen konzentrierten sich die Kämpfe auf die Stadt Khan Junis. Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörde vom Sonntag seien im ganzen Küstenstreifen binnen 24 Stunden mindestens 165 Palästinenser getötet worden, rund 290 weitere hätten Verletzungen erlitten. (AFP/dpa/jW)