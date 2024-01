Unglückliche Liebe des Tages: Barbie und Oscar

Scott Garfitt/Invision/AP/dpa Damals noch glücklich: Oscar und Barbie

Atmen ist nützlich. Nicht nur wegen Lebenserhaltung und so. Atempause heißt Denkpause. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, bedeutet eben auch, ihn erst mal zu Wort kommen zu lassen, ehe man sich selbst zu Wort meldet.

Greta Gerwig hat einen Film gedreht, »Barbie«. Der witzig ist, charmant, stellenweise klug und vor allem eins: gut und stringent inszeniert. Sie hätte dafür eine Oscar­nominierung in der Kategorie »Beste Regie« verdient. Sie hat sie nicht bekommen. Passiert schon mal. Hitchcock hat den Regie-Oscar nie gewonnen, Nolan bislang noch nicht. Dass Gerwig, die mit »Barbie« ihre erst dritte Regiearbeit vorlegt, nicht unter den Nominierten ist, hat einen Shitstorm ausgelöst, in den sich schließlich Ryan Gosling und Hillary Clinton einschalteten. Manch einer sah das Patriarchat am Werk. Auch, weil Margot Robbie bei der »Besten Hauptdarstellerin« fünf anderen Frauen den Vortritt lassen musste. Luft holen, Leute.

In der Königskategorie »Bester Film« ist »Barbie« übrigens dabei. In »Beste Regie« zwar nicht, dafür in »Bestes Drehbuch«. Ausgleichende Ungerechtigkeit. Denn während die Regiearbeit des Films exzellent ist, beeindruckt sein Drehbuch vor allem durch Mangel an dramatischer Einheit. »Barbie« erzählt eine Art Story, aber die wirft sowohl auf der Handlungsebene als auch auf der Ideenebene alle 20 Minuten die eigenen Prämissen um. So funktioniert der Film eher von Szene zu Szene, dann wirkt er witzig, und dann auch manchmal klug. Ein Manifest des Feminismus, den man in ihm hat sehen wollen, ist er nicht, eher eine Sammlung von sechs bis acht Entwürfen zu einem.

Übrigens befindet sich unter den fünf nominierten Regisseuren dieses Jahr eine Frau, was den Mengenverhältnissen der Branche entsprechen dürfte. Feminismus, der Mut zum second thought hätte, würde darüber reden müssen.