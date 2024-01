Erneut mehr Beschäftigte bei Kommunen

Berlin. Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Städte und Gemeinden hat sich weiter erhöht. Sie legte im vergangenen Jahr zum Stichtag am 31. Mai gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 2,573 Millionen Mitarbeiter und Auszubildende zu, wie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände am Freitag in Berlin mitteilte. Die Gesamtzahl der Beschäftigten von Städten, Gemeinden und Kommunalverbänden erhöhte sich demnach bereits das 16. Jahr in Folge. 2022 arbeiteten laut Statistischem Bundesamt insgesamt rund 5,2 Millionen Menschen für Bund, Länder und Kommunen. Das war etwa jeder neunte Erwerbstätige in Deutschland. Gesamtzahlen für 2023 sind noch nicht verfügbar. (AFP/jW)