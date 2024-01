Handel über Suezkanal eingebrochen

New York. Der Handel über den Suezkanal ist wegen der Angriffe der Ansarollah (»Huthis«) auf Schiffe im Roten Meer eingebrochen. Das Handelsvolumen sei in den vergangenen zwei Monaten um 42 Prozent gesunken, teilte die UNO am Freitag mit. Die Zahl der Containerschiffe pro Woche liege 67 Prozent unter der des Vorjahres. Reuters teilte am Freitag unter Berufung auf Diplomaten mit, China habe die Huthi-Unterstützer zur Mäßigung angehalten. »Sinngemäß« habe Beijing mitgeteilt: »Wenn unsere Interessen in irgendeiner Weise verletzt werden, wird sich das auf unsere Geschäfte mit Teheran auswirken. Sagen Sie also den Huthis, sie sollen sich zurückhalten.« (Reuters/jW)