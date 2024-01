IMAGO/Pacific Press Agency »Nein zum Knebel«: Protest des italienischen Presseverbandes FNSI in Rom (14.12.2023)

Italiens Journalisten rebellieren derzeit gegen ein von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geplantes neues Pressegesetz. Dieses soll Journalisten verbieten, über die Verhaftung von Personen des öffentlichen Lebens wie Politikern zu berichten, bevor Ermittlungen abgeschlossen sind. Der auch als »Knebelgesetz« bezeichnete Gesetzentwurf wurde im Dezember von der Abgeordnetenkammer verabschiedet und wird nun im Senat diskutiert.

Die Gesetzesänderung schränke »das Recht der Bürger auf freie Information« ein, warnt der Präsident der Journalistengewerkschaft Ordine dei Giornalisti (ODG), Carlo Bartoli, in einer Mitteilung. Der nationale Presseverband Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) kündigte landesweite Proteste an, um die »Würde des Berufsstandes« gegen »jegliche Zensur« zu verteidigen. Die FNSI-Journalisten hatten bereits am 4. Januar mit ihrem Fernbleiben von Melonis Jahrespressekonferenz protestiert.

Auch Vertreter der oppositionellen »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) verurteilten die geplante Gesetzesänderung. Die Neuregelung ziele darauf ab, »die Taten korrupter Personen zu vertuschen oder ungestraft zu lassen«.

Die Justiz ermittelt derzeit gegen drei hochrangige Mitglieder von Melonis ultrarechter Partei Fratelli d’Italia (FdI) wegen Amtsmissbrauchs, Vorteilsannahme, Bestechung und Korruption. Betroffen ist unter anderem Tourismusministerin Daniela Santanchè, Präsidentin des Handelskonzerns Bioera und Besitzerin eines Luxusstrandklubs im toskanischen Badeort Forte dei Marmi, der unter anderem Bilanzfälschung und Konkursverschleppung vorgeworfen werden. Sie hatte ihrem Lebensgefährten Gehälter in Millionenhöhe überwiesen, während sie die Beschäftigten ihrer Firmen um Löhne und Rentenbeiträge prellte. Die Ministerin ist bekannt für ihre Äußerungen aus dem Jahr 2022, sie sei »stolz, eine Faschistin zu sein« – »illegale Einwanderer« sollten »mit einem Tritt in den Hintern« aus dem Land gejagt werden.

Um Kritiker an die Kandare zu nehmen, hatte Meloni bereits unmittelbar nach ihrem Amtsantritt am 22. Oktober 2022 öffentlich-rechtliche Institutionen – von der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA über den öffentlichen Dienst bis hin zur Rundfunkanstalt Rai – von »linken Elementen« gesäubert und durch der FdI nahestehende Personen ersetzt. Selbst die Intendanten der Opernhäuser blieben nicht verschont.

Am 15. November 2022 hatte Meloni zudem den neapolitanischen Schriftsteller und Journalisten Roberto Saviano wegen Verleumdung verklagt. Dieser hatte die damals noch oppositionelle Meloni und Matteo Salvini (Lega) im Dezember 2020 in einem Fernsehinterview als »bastardi« bezeichnet. Saviano begründete seine Wortwahl damit, dass Meloni Seenotrettungsschiffe als »Piratenschiffe« bezeichnet habe, die man »versenken« müsse, während sich gleichzeitig auf einem Boot des spanischen Seenotrettungsvereins »Proactiva Open Arms«, das Schiffbruch erlitten hatte, eine Tragödie abgespielte: Eine Frau hatte ihren wenige Monate alten Sohn in den Fluten verloren. Saviano habe deshalb seiner Empörung freien Lauf lassen und ein starkes, skandalöses Wort verwenden wollen. Ende vergangenen Jahres wurde er deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt.

Ebenfalls im November 2022 hatte Meloni zudem die Zeitung Domani verklagt, weil sich die Regierungschefin durch einen Artikel verleumdet sah, in dem sie beschuldigt wurde, in der Anfangsphase der Coronapandemie einem Unternehmer und Parteifreund bei seinen Maskengeschäften geholfen zu haben, indem sie ihm nützliche Kontakte vermittelte.

Die derzeitigen Angriffe auf die Presse in Italien sind in ihrem Ausmaß in Europa ziemlich einzigartig. Im aktuellen »World Press Freedom Index« (Rangliste der Pressefreiheit 2023) der bürgerlichen NGO »Reporter ohne Grenzen« rangiert das Land derweil auf Platz 41 von 180.