IMAGO/SNA Das Erlittene und das Erkämpfte: Rotarmist mit Flugabwehrgeschütz während der Leningrader Blockade (1942)

Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944, 872 Tage lang, war Leningrad von der deutschen Wehrmacht und von finnischen Truppen eingeschlossen. Mehr als eine Million Bewohner fielen der Blockade zum Opfer – durch Beschuss, Bombenangriffe und vor allem durch Hunger.

Noch in den 1980er Jahren gab es westdeutsche Historiker, die das Geschehen verharmlosten: Die Belagerung von Städten sei in Kriegen Normalität. Doch bestand das Ziel der Leningrader Blockade nicht darin, die Stadt zu erobern. Vielmehr gab es die Anweisung, eine mögliche Kapitulation abzulehnen. Zweck war es, die städtische Bevölkerung der Sowjetunion weitgehend zu töten und kurzfristig die Lebensmittelproduktion der eroberten Gebiete für die Wehrmacht und die Deutschen im Reich zu verwenden. Entsprechend lautete die Direktive: »Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teiles dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg unsererseits nicht.« Mittelfristig sollte der Genozid einen deutschen Siedlerkolonialismus vorbereiten. Die russische Bevölkerung sollte nur insoweit überleben, als die neuen Herren Bedienstete brauchten.

Nun ist es nicht so, dass der 80. Jahrestag der Befreiung Leningrads unbemerkt verstreicht. Bereits am 16. Januar lief auf Arte eine Dokumentation unter dem Titel »Leningrad. Stimmen aus einer belagerten Stadt«, sie ist in der Arte-Mediathek und via Youtube noch abrufbar. Die Machart des Films von Artem Demenok ist heute gängig: Man zeigt ohne Kontext ein paar Originalaufnahmen, man zitiert ein paar Zeitzeugen. In diesem Fall handelt es sich um Tagebücher, von deutscher Seite das eines Unteroffiziers, mit milden Zweifeln an seinem Tun. Weit überwiegend aber hört man Tagebuchaufzeichnungen aus der belagerten Stadt: mehrheitlich von Künstlerinnen, die die Ereignisse genau wahrnehmen und in Worte zu fassen vermögen. Zugleich sind sie antisowjetisch eingestellt. Die Zitate sind so ausgewählt, dass sie antitotalitäre Klischees stützen.

Das muss man erstmal schaffen: Das faschistische Verbrechen zu nutzen, um den »Stalinismus« anzugreifen. Schlimmer noch: Jede historische Einordnung fehlt. Eine der Zeitzeuginnen findet es Wahnsinn, wenn die Verteidiger sich auf Straßenkämpfe vorbereiten, und denkt an die Opfer, die dann zu erwarten sind. Vom Kenntnisstand 1941 her ist das begreiflich. Heute kann man wissen, dass angesichts des geplanten Genozids jedes Mittel gut war, wenn es nur den faschistischen Angreifern schadete.

Eine historische Quelle spricht nie für sich selbst. Vom nötigen Zusammenhang, vom Forschungsstand erfahren die Zuschauer nichts. Aber das passt zur deutschen Politik, die jüdischen Opfern der Blockade eine Entschädigung zubilligt, wenn auch schäbig im Vergleich zu den Renten, die an ausländische SS-Angehörige überwiesen wurden. Im Gegensatz zu den Juden gelten die Überlebenden aus der ehemaligen Sowjetunion als normale Kriegsopfer und nicht als Überlebende eines Völkermords.

Und es passt zur offiziellen Haltung zu Sanktionen. Sanktionen gegen Israel gelten, mit immerhin verständlichen Gründen, als des Teufels – die deutsche Schuld. Sanktionen gegen Russland sind Regierungspolitik. Der Antisemitismus soll den »Nationalsozialismus« hinreichend charakterisieren – die imperialistischen Kolonialpläne des Faschismus sind dagegen eine Angelegenheit für Fachleute.

Es gibt Gegenmittel, sie finden sich im sowjetischen Erbe. Immerhin von der Bundeszentrale für politische Bildung vertrieben wird das »Blockadebuch« von Ales Adamowitsch und Daniil Granin (zuerst 1984). Die beiden Autoren werteten Tagebücher aus der Zeit der Belagerung aus sowie Gespräche, die sie mit Überlebenden geführt hatten. So entsteht ein beeindruckendes Bild, insbesondere von den Härten des ersten Winters der Belagerung. Ab 1942 war, wegen erfolgreicher Evakuierungen, die Versorgungslage besser.

Adamowitsch und Granin rücken die Opfer der Blockade in den Vordergrund. Das ist verständlich angesichts einer sowjetischen Literatur, die einseitig das Heroische betonte, wird aber heute wieder falsch einseitig. Als Gegenmittel kann Alexander Tschakowskis Romanzyklus »Die Blockade« dienen; die Übersetzung ist 1975 bis 1977 in drei Bänden in der DDR im Verlag Volk und Welt erschienen. Hier steht der Abwehrkampf der Roten Armee im Mittelpunkt, ohne den die Faschisten ihre Absichten hätten vollständig verwirklichen können. Nur beide Seiten zusammen, das Erlittene wie das Erkämpfte, bilden die ganze Wahrheit.

Bereits während der Blockade leistete Kultur einen wichtigen Beitrag zum Überleben und Widerstand. André Scheer hat einen Text seiner jW-Reihe »Klassenkampf im Äther« dem Rundfunk im belagerten Leningrad gewidmet. Es gelang, den Sendebetrieb beinahe ununterbrochen aufrechtzuerhalten. Nahezu täglich las die Schriftstellerin Olga Bergholz ihre Texte vor dem Mikrophon. Das heute bekannteste Werk allerdings ist eine Sinfonie: die Siebte von Dmitri Schostakowitsch.

Ihr Beginn war noch entstanden, bevor der Komponist aus der Stadt evakuiert wurde. Die Uraufführung fand am 5. März 1942 in Kuibyschew statt. Die Leningrader Premiere verzögerte sich: Von den Musikern des Rundfunkorchesters, dem einzig verbliebenen in der Stadt, waren nur noch 15 verfügbar. Die anderen waren an der Front oder verhungert. Die Kräfte reichten kaum für ein gut siebzigminütiges Werk. Per Aufruf sammelte man Instrumentalisten, das Konzert am 9. August 1942 wurde per Lautsprecher in die Stadt übertragen. Dem letzten Satz ist »Sieg« überschrieben, seine Schlusstakte machen die äußerste Mühe hörbar, die dieser Sieg erfordern sollte. Die Wehrmacht rückte in der Sommeroffensive 1942 rasch voran, und ihre vordersten Verbände standen im August nicht mehr weit vor Stalingrad.