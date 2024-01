Henry Nicholls/REUTERS »Ich bin kein Roboter«: Beschäftigte des Amazon-Verteilzentrums in Coventry streiken für bessere Arbeitsbedingungen (25.2.2023)

Eineinhalb Jahre nach Beginn der Arbeitskämpfe bei Amazon in Großbritannien ist es im neuen Warenlager in Birmingham erstmals zu Arbeitsniederlegungen gekommen. Mehr als 100 Mitglieder der Gewerkschaft GMB traten am Donnerstag in den Ausstand. Das 500 Millionen Pfund Sterling (584 Millionen Euro) teure Logistikzentrum wurde Ende 2023 eröffnet und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter.

Es ist der dritte Amazon-Standort in Großbritannien, der seit Beginn der Arbeitskämpfe im August 2022 bestreikt wird. Der Onlineriese sah sich in den vergangenen Monaten mit 30 Streiktagen konfrontiert. Höhepunkt war ein Ausstand von 1.000 Beschäftigten am »Black Friday« im November.

Die Gewerkschafterin Rachel Fagan sagte zu Beginn des Streiks am Donnerstag: »Die GMB-Mitglieder bei Amazon haben mehr als ein Jahr lang gegen einen Arbeitgeber gekämpft, der entschlossen war, ihre Gewerkschaft zu zerschlagen.« Die Bosse hofften immer noch, dass die Kämpfe aufhören würden: »Aber statt dessen werden sie jeden Tag größer.«

Die Tatsache, dass die Beschäftigten im neuen Amazon-Lager in Birmingham nur wenige Wochen nach der Eröffnung die Arbeit niederlegten, zeige, wie wütend sie seien, sagte Fagan weiter. Die Botschaft der GMB-Mitglieder sei die gleiche wie seit August 2022: Anerkennung der GMB als offizielle Gewerkschaftsvertretung und ein Ende der »Hungerlöhne«, so die Gewerkschafterin.

Gegenüber der BBC behauptete Amazon UK, dass nur 19 GMB-Mitglieder vor Ort für den Arbeitskampf gestimmt hätten. Außerdem werde der Arbeitskampf »keine Störungen« für die Kunden verursachen. Laut GMB beteiligten sich am Donnerstag jedoch »mehr als 100 Beschäftigte an dem Streik«.

Amanda Gearing von der GMB erklärte am Donnerstag in einem BBC-Interview, Amazon habe sich zu Beginn der Teuerungskrise »geweigert«, die Löhne zu erhöhen. Spätere Lohnerhöhungen seien »zu gering, zu spät« und nur auf Initiative der Gewerkschaften erfolgt. GMB fordert einen Mindestlohn von 15 Pfund (17,50 Euro) pro Stunde, um die Lebenshaltungskosten zu decken und die »körperliche und sich wiederholende Natur der Arbeit« zu berücksichtigen, so Gearing.

Amazon kündigte an, dass der Mindestlohn bis April je nach Standort auf 12,30 (14,35 Euro) bis 13 Pfund (15,20 Euro) pro Stunde angehoben werde. Dies entspreche einer Erhöhung von 20 Prozent über zwei Jahre und 50 Prozent seit 2018, so der Konzern.

Zu Beginn des Arbeitskampfes im August 2022 hatte das Management Versammlungen an den Amazon-Standorten einberufen. 9,98 Pfund (11,65 Euro) betrug damals der Stundenlohn und unter den Beschäftigten kursierten Gerüchte, das Unternehmen wolle ihnen nun zwölf Pfund (14 Euro) zahlen. Doch die Erwartungen schlugen schnell in Frustration um: Magere 35 Pence (41 Cent) sollte die Lohnerhöhung bringen.

Im Verteilzentrum in Coventry wurde daraufhin eine Betriebsversammlung einberufen. Danach nahmen einige Beschäftigte Kontakt zur Gewerkschaft GMB auf und besuchten Seminare und Workshops. Die Gewerkschaftsarbeit begann, und im Herbst 2022 wurde eine Urabstimmung durchgeführt: Bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent stimmten 98 Prozent für Streiks. Am 25. Januar 2023 legten dann erstmals Amazon-Beschäftigte in Großbritannien die Arbeit nieder. Der Kampf weitete sich aus und erreichte am Donnerstag nun auch Birmingham.