Ostlerschmäher des Tages: FC-Bayern-Ultras

IMAGO/Sven Simon Banner gegen Unions Präsidenten Dirk Zingler in der Allianz-Arena (München, 24.1.2024)

Beim Nachholspiel der Eisernen aus Köpenick am Mittwoch abend in München versuchten sich die Ultras des FC Bayern in Investorenkritik. Und da laut einer Studie bayerische Schüler im bundesweiten Schnitt am besten über den »Unrechtsstaat« DDR Bescheid wissen, geht das im schwarzen Söder-Land nicht ohne eine Portion antikommunistischer Ostlerschmähung.

»Lieber ein Gewinner sein, als Kritik zu äußern am Investoren hofierenden Stasi-Schwein …«, stand auf einem großen Plakat in der Allianz-Arena. Daneben ein Bild von Dirk Zingler, dem Präsidenten des 1. FC Union Berlin, mit Schweinenase in Uniform des Wachregiments »Feliks Dzierzynski«. Denn in der Truppe hatte Zingler drei Jahre lang seinen Dienst fürs sozialistische Vaterland geleistet – dass das Regiment dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) unterstand, wollte der naive Jüngling erst bei Diensteintritt bemerkt haben.

Übel nehmen die Bayern-Fans Zingler seine Aussage, nicht »aus ideologischen Gründen grundsätzlich gegen Investoren im Fußball zu sein«. Er lehne aber Investoren ab, »die tatsächlich unseren Fußball verändern«, hatte der Präsi erklärt und bei der Deutschen Fußballiga im Dezember – anders als der FC Bayern – gegen den Investorendeal votiert.

Als das MfS noch als Schwert und Schild des Arbeiter- und Bauernstaats fungierte und Jung-Zingler in Uniform Wache schob, waren Fußballvereine an öffentliche Träger angeschlossen, von denen die Spieler Gehalt bezogen. Bei Union waren das das Kabelwerk Oberspree und das Transformatorenwerk »Karl Liebknecht«, während die Firma hinter dem Stadtrivalen und zehnfachen DDR-Meister BFC Dynamo das MfS war. Profitorientierten Investoren wurde hier ein Riegel vorgeschoben, und auf dem Rasen kickten noch keine Millionäre mit Söldnermentalität. Schlecht für den Sport war das nicht.