Heinz-Peter Bader/REUTERS Mitglieder der Metallgewerkschaft Pro-Ge demonstrieren in Amstetten vor dem Buntmetall-Werk (14.10.2011)

Vergangenen Herbst dauerten die Kollektivverhandlungen in der richtungsweisenden Metallbranche so lange wie noch nie in der Zweiten Republik. In ganz Österreich gab es Streiks – mehr als in irgendeinem anderen Jahr seit 1962. Die verhandelnden Gewerkschaften GPA und Pro-Ge gaben sich kämpferisch, versprachen, nicht nachgeben zu wollen. Doch im Dezember haben sie einen Tarifvertrag mit durchschnittlich 8,6 Prozent Lohnplus geschlossen – entspricht rund einem Prozentpunkt unter der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate, was im Endeffekt einen weiteren Reallohnverlust bedeutet.

Nun stellt sich heraus, dass viele Betriebe wegen eines Schlupflochs nicht einmal das zahlen müssten. »Wettbewerbsklausel« nennt sich die Sonderregelung, auf die die Unternehmerseite gepocht hatte. Nicht ohne Grund, wie jetzt klar wird: Diese sollte Unternehmen in Schwierigkeiten Ausnahmen von der Lohn- und Gehaltserhöhung ermöglichen. 150 Betriebe der Metallbranche wollen nun davon Gebrauch machen, hieß es vergangene Woche von Gewerkschaftsseite. Das betreffe rund 45.000 der insgesamt 200.000 Arbeiter und Angestellten der Metallbranche. Für mehr als 20 Prozent der Metaller wird also der Reallohnverlust noch höher ausfallen.

Auf Anfrage bestätigte Mathias Beer, Pressesprecher des Pro-Ge-Vorsitzenden und Chefverhandlers Reinhold Binder, die Zahlen: »Ja, die ersten Zahlen stimmen.« Die meisten Anträge auf Sonderregelung seien von Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten, also Klein- und Mittelbetrieben. »Die meisten Anträge betreffen eine Erhöhung um 8,5 Prozent«, demnach knapp unter den durchschnittlich 8,6 Prozent, führte Beer am Montag gegenüber jW aus.

Den Betrieben war es bis zum 22. Dezember 2023 möglich zu melden, dass sie die »Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel« anwenden wollen. Als nächsten Schritt müssen die betroffenen Unternehmen mit dem jeweiligen Betriebsrat »Ausgleichsmaßnahmen für die Lohnabschmelzung vereinbaren«, so Beer. Bis Ende Februar haben sie dafür Zeit: »Das kann zum Beispiel zusätzlicher Urlaub, eine Prämienzahlung oder Weiterbildung sein. Dieser Ausgleich ist verpflichtend.«

Gibt es in den Betrieben keine Einigung, oder lehnt die Gewerkschaft sie ab, kann die Sonderregelung wegfallen: »Die Kollektivvertragspartner haben ein umfassendes Ablehnungsrecht, sollten etwa die Voraussetzungen für die Anwendung nicht gegeben bzw. keine oder ungenügende Ausgleichsmaßnahmen gesetzt worden sein«, betonte Beer.

Erfolgt bei der Prüfung der Ausgleichsregelungen eine Ablehnung, müssen die Löhne in den betroffenen Betrieben, wie in allen anderen, ab 1. Mai 2024 um zehn Prozent monatlich, aber maximal 400 Euro, erhöht werden. Für den Zeitraum des Inkrafttretens des Kollektivvertrags am 1. November 2023 bis zum 1. Mai 2024 müsse zusätzlich eine Einmalzahlung geleistet werden.

Beer versuchte im jW-Gespräch, das Schlupfloch zur Umgehung des Lohnabkommens zu rechtfertigen: »Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Betriebe so hoch ist, weil die Bundesregierung bei der Teuerungsbekämpfung versagt hat. Die Inflation ist im Vergleich zu anderen EU-Staaten seit vielen Monaten deutlich höher.« Die Betriebe treffen besonders die Energiekosten, betonte er. So gebe es etwa im Gegensatz zu Deutschland keine Strompreiskompensation. Außerdem setze die Zinswende der EZB der Konjunktur und »vor allem der Industrie sehr zu«.

Die Frage, ob die Gewerkschaften mit der »Wettbewerbsklausel« über den Tisch gezogen wurden, verneinte Beer: »Die Gewerkschaften konnten grundsätzlich eine dauerhafte Erhöhung durchsetzen. Das Erstangebot der Arbeitgeber zu Beginn der KV-Verhandlung lag bei 2,5 Prozent und einer Einmalzahlung.« Ob die Sonderklausel bestehen bleibt, wird im Herbst 2024 verhandelt.

Doch das Beispiel der Metaller macht bei den Unternehmen in anderen Bereichen Schule: In der IT-Branche soll es zu noch weitreichenderen Sonderregelungen kommen. Dort gibt es noch keine Einigung, am heutigen Donnerstag wird der Kollektivvertrag der 90.000 IT-Angestellten weiterverhandelt. Am Mittwoch demonstrierten die IT-Angestellten in Wien, um auf Gewerkschaft und Unternehmer Druck auszuüben.