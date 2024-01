Nachschlag: Planlos durch Hogwarts

imago images / United Archives

Zurück in die Zeit, als man Jo­anne K. Rowling mögen konnte, einfach wegen der Stories und so. Als TERF noch vier Buchstaben waren, und sie sich nicht schon verbissen hatte in Menschen, die ihr Leben selbst bestimmen wollen. »Der Stein der Weisen«, so unschuldig, charmant. 100 Millionen Mal verkauft, in mehr als 80 Sprachen übersetzt, selbst ins Altgriechische. Der Film dann kongenial. Platz 51 im All-time-world­wide-Ranking bei Box Office. Der Junge unter der Treppe, Fluffy, der sprechende Turban, Flitwick weißen Bartes, und von Gamps Gesetz der elementaren Transfiguration war noch lange nicht die Rede. Schon bei Band eins will Rowling den Plan fürs Ende gehabt haben. Man merkt eins und zwei aber an, dass da vieles planlos steht: Der Voldemortleib ist sinnlos, Riddles Tagebuch noch nicht als Horkrux konzipiert, Dumbledore weiß nicht, was er wissen sollte, Sirius Black wird erst in Band drei etabliert usw. Es scheint, als sei Rowling immer dann am besten, wenn sie sich nicht auf einer Mission befindet. (fb)